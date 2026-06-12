مباراة افتتاح مونديال 2026 تدخل التاريخ

أصبحت مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا هي صاحبة أكثر المباريات الافتتاحية التي شهدت بطاقات حمراء، وذلك بعد تعرض ثلاثة لاعبين للطرد في المباراة.

وتعرض سيزار مونتيس، مدافع منتخب المكسيك، للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد تدخل قوي على كوليسو موادو لاعب جنوب أفريقيا على مقربة من منطقة الجزاء.

وأشهر الحكم البرازيلي، ويلتون سامبايو، البطاقة الحمراء الثالثة لمونتيس ليصبح ثالث لاعب يتعرض للطرد في المباراة بعد ثنائي جنوب أفريقيا، سفيفلفو يايا سيتول وثيمبا زواني في الدقيقتين 50 و84 على الترتيب.

وكان الرقم القياسي لحالات الطرد في مباريات الافتتاح مسجلا باسم مواجهة الارجنتين والكاميرون والتي انتهت بفوز الكاميرون بهدف نظيف وطرد اثنين من لاعبيه وهما أندريه كانا بيك وبينيامين ماسينج في افتتاح نسخة عام 1990 في إيطاليا.