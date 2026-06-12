مشجع يتعرض لأزمة قلبية قبل مباراة افتتاح المونديال

تعرض مشجع غير مكسيكي لأزمة قلبية، خارج ملعب أزتيكا، قبل وقت قليل من انطلاق مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم في مكسيكو سيتي بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وتم نقل الرجل المصاب إلى المستشفى بينما أكدت الشرطة أن حالته مستقرة، ولم تكشف السلطات في المكسيك على الفور عن أي تفاصيل تخص جنسية المشجع في بيان عبر منصة "إكس"، لكنها قالت إنه ليس مكسيكياً.

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة المرتفعة، هي مشكلة عامة بين اللاعبين والجماهير على مدار أطول بطولة كأس العالم على الإطلاق، والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما تقع مدينة مكسيكو سيتي أيضا على ارتفاع شاهق.