العراقي أمير العماري عن مواجهة نجوم عالميين: في النهاية هم بشر

أكد لاعب المنتخب العراقي، أمير العماري، أنه سيدخل منافسات كأس العالم مستمتعاً بتحقيق حلم الطفولة الذي راوده لسنوات طويلة، لكنه شدد، في الوقت ذاته على أنه سيقاتل بكل قوة داخل الملعب، مشيراً إلى أن مواجهة نجوم عالميين، بحجم الفرنسي كيليان مبابي، تمثل حافزاً إضافياً لتقديم أفضل المستويات.

وقال العماري، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): «مواجهة نجوم من طراز عالمي، مثل كيليان مبابي، تمنحنا حافزاً إضافياً لرفع مستوانا، تماماً كما فعلنا أمام اليابان في كأس آسيا، في النهاية هم بشر، والمواجهة تبقى 11 لاعباً أمام 11 لاعباً، وسأدخل الملعب لأستمتع باللحظة من دون ضغوط، لكنني سأقاتل بكل قوة».

وأضاف: «اللعب في كأس العالم يعني لي كل شيء. إنه حلم الطفولة الذي تحقق بعد سنوات من العمل الشاق، حتى الآن لا أصدق أنني هنا، فمشاعري مختلطة، ولم أستوعب الأمر بشكل كامل بعد».

وتحدث العماري عن المسؤولية المترتبة على ارتداء قميص المنتخب العراقي، قائلاً: «ارتداء قميص المنتخب يضع على عاتق اللاعب مسؤولية كبيرة، لأن ملايين العراقيين في الداخل والخارج يعلقون آمالهم عليك. بالنسبة لي رؤية فرحة الناس وسعادتهم بالانتصار تعني أكثر من الفوز نفسه».

واستعرض لاعب المنتخب العراقي رحلة التأهل إلى المونديال، وقال: «بدأنا التصفيات في عام 2023، وشهدت المسيرة الكثير من الصعود والهبوط، وقدمنا جولة ثانية رائعة ولم نتعرض لأي خسارة، لكننا تلقينا لاحقاً بعض الهزائم الصعبة، خصوصاً أمام فلسطين، وشعرنا حينها بأن الأمور لا تسير في صالحنا».

وختم العماري تصريحاته قائلاً: «لكن الشعب العراقي كان داعماً ومسانداً لنا بشكل كبير، وكنا نجد دائماً طريقاً للعودة، هذا الدعم منحنا القوة لمواصلة المشوار وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم».