كندا تحلم أمام البوسنة بفوزها الأول في المونديال

بعد عقد من التقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يأمل منتخب كندا أن يتوّج نجاحه بكتابة صفحة مشرقة في مونديال 2026 المشارك في تنظيمه مع الولايات المتحدة والمكسيك، بتحقيق أول فوز له في المجموعة الثانية، ويفضّل أن يكون ذلك بدءاً من اليوم أمام البوسنة والهرسك، وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وبعد مشاركتيه السابقتين في كأس العالم 1986 في المكسيك، و2022 في قطر، يمتلك منتخب الـ«كانوكس» حصيلة سلبية من ست هزائم في ست مباريات، ويسعى إلى قلب هذه الصفحة في مجموعة تبدو في متناوله نظرياً، وتضم أيضاً قطر وسويسرا، المرشحة الأبرز لصدارة المجموعة.

وقال مدربه الأميركي، جيسي مارش، الذي تولى مهامه عام 2024 ومدد عقده أخيراً حتى 2030: «كأس عالم ناجحة لكندا تعني تجاوز دور المجموعات، ومع نظام البطولة إذا أنهينا المجموعة في الصدارة سنبقى في كندا لمباريات الأدوار الإقصائية، وهذا هدف مهم، لكن الأهم هو التأهل من المجموعة».

ويضم منتخب كندا المصنف 30 عالمياً الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس (25 عاماً)، قائد المنتخب، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي جوناثان ديفيد (26 عاماً). ويتعين على الكنديين إيقاف المهاجمين البوسنيين الشابين إسمير بايراكتاريفيتش (21 عاماً) لاعب أيندهوفن الهولندي، وكريم علايبيغوفيتش (18 عاماً) لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، والأهم من ذلك المخضرم إدين دجيكو الذي لا يكل (148 مباراة دولية، 73 هدفاً، رقمان قياسيان مع البوسنة)، الذي يشارك في سن الـ40 في كأس العالم الثانية له مع «التنانين» بعد نسخة 2014 التي كان حاضراً فيها أيضاً. وكانت البوسنة فجّرت مفاجأة بإقصاء إيطاليا، بطلة العالم ثلاث مرات، في نهائي الملحق الأوروبي أواخر مارس الماضي، وحرمتها الوجود في العرس العالمي لمرة ثالثة توالياً.

وستحظى البوسنة بدعم جماهيري كبير في ملعب تورونتو، إذ يقدّر عدد أفراد الجالية بنحو 45 ألف شخص، وهم حاضرون بكثافة في شرق البلاد.