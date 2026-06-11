مباراة افتتاح مونديال 2026 تنطلق بنظام جديد لتأدية النشيد الوطني

أدى لاعبو منتخبا المكسيك وجنوب إفريقيا، النشيد الوطني لبلديهما في افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بنظام جديد يطبق للمرة الأولى في المونديال.

ففي الماضي كان النشيد الوطني للبلدين مقتصر على اللاعبين الأساسيين في كلا المنتخبين، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر تغيير ذلك النظام في النسخة الجديدة من كأس العالم.

وبدلا من ذلك تجمع كافة اللاعبين الـ26 في كلا المنتخبين إلى جانب المدرب، ليقفوا في منتصف الملعب في وجه بعضهم البعض، ليقوم كل منتخب بتأدية النشيد الوطني في حضور جميع اللاعبين.

ويلتقي الفريقان في افتتاح المونديال للمرة الثانية، بعد أن سبق لهما افتتاح نسخة عام 2010 في جنوب إفريقيا، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 1/1.