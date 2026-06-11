ريال مدريد يعلن التعاقد مع جوزيه مورينيو بعقد يمتد لثلاث سنوات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لفترة ولاية ثانية ، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وجاء تعاقد النادي الملكي مع مورينيو بعد ثلاثة عشر عاما من رحيله من النادي.

وأبرم المدير الفني البرتغالي عقدا يستمر ثلاث سنوات على أن يتولى المسؤولية رسميا يوم 13 يوليو المقبل مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

لم يترك مورينيو أحداً في إسبانيا غير مبالٍ بأسلوبه الإداري الحاد، ولكنه الناجح بلا شك، عندما درب ريال مدريد لأول مرة من عام 2010 إلى عام 2013.

خلال فترته الأولى، قاد مورينيو ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك. إلا أنه يُذكر أكثر بشخصيته الصريحة التي أدت إلى انقسام فريقه، ونفور معظم المشجعين باستثناء أشدهم حماسة، فضلًا عن جزء كبير من وسائل الإعلام المحلية.

ولم يحقق ريال مدريد أي لقب كبير منذ عامين مع وجود نجمه كيليان مبابي في صفوفه، وتعاقب على تدريب الفريق مدربان هذا الموسم، تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.

كما تعرض الفريق، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (15 مرة)، لسلسلة من الأحداث المؤسفة. فقد نشب شجار بين اللاعبين، وتعرض لهتافات استهجان من الجماهير، وتشكيك اللاعبين في قرارات أربيلوا.