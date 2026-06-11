الأرجنتين تتفوق على فرنسا قبل انطلاق كأس العالم.. وإنجاز مغربي جديد

استعاد منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك في النسخة الأخيرة من تصنيف الرجال قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما تقدم مركزين ليزيح فرنسا عن القمة.

وجاء تقدم المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، بفضل فوزه في مباراتيه الوديتين أمام أيسلندا وهندوراس، ليعود إلى المركز الأول للمرة الأولى منذ يوليو 2025، فيما تراجع المنتخب الفرنسي إلى المركز الثالث بعد خسارته أمام كوت ديفوار وفوزه على أيرلندا الشمالية، بينما حافظ المنتخب الإسباني على المركز الثاني عقب تعادله مع العراق وانتصاره على بيرو.

وشهد التصنيف الذي نشره موقع الاتحاد الدولي، تحقيق المنتخب المغربي إنجازاً تاريخياً بتقدمه إلى المركز السابع، وهو أفضل ترتيب له منذ إطلاق التصنيف العالمي عام 1993، متجاوزاً المنتخب الهولندي الذي تراجع إلى المركز الثامن.

كما سجلت منتخبات المكسيك وأوروجواي وإيران تقدماً في التصنيف، حيث صعدت المكسيك إلى المركز الرابع عشر، وأوروجواي إلى السادس عشر، فيما دخلت إيران قائمة العشرين الأوائل باحتلالها المركز العشرين، بينما تراجع منتخبا السنغال والولايات المتحدة مركزاً واحداً لكل منهما.

وعلى صعيد المنتخبات المئة الأولى، كانت المجر وتشيلي والصين أبرز المنتخبات المتقدمة بواقع ثلاثة مراكز لكل منها، في حين سجلت صربيا أكبر تراجع بين هذه المنتخبات بفقدان أربعة مراكز، إلى جانب تراجع مالي وبنين. أما على مستوى التصنيف العام، فقد كان أكبر هبوط من نصيب لبنان الذي تراجع سبعة مراكز، وبوتان التي فقدت ستة مراكز.

وأوضح فيفا أن تصنيف يونيو/حزيران 2026 سيشكل أحد معايير كسر التعادل في منافسات كأس العالم 2026، سواء لترتيب المنتخبات المتساوية في النقاط داخل المجموعة أو لتحديد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث والمتأهلة إلى دور الـ32 في حال استمرار التعادل بعد تطبيق المعايير الأساسية.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة المقبلة من التصنيف العالمي للمنتخبات يوم 20 يوليو/تموز 2026، عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

واشنطن 11 يونيو/حزيران (د ب أ) - استعاد منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك في النسخة الأخيرة من تصنيف الرجال قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما تقدم مركزين ليزيح فرنسا عن القمة.

وجاء تقدم المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، بفضل فوزه في مباراتيه الوديتين أمام أيسلندا وهندوراس، ليعود إلى المركز الأول للمرة الأولى منذ يوليو 2025، فيما تراجع المنتخب الفرنسي إلى المركز الثالث بعد خسارته أمام كوت ديفوار وفوزه على أيرلندا الشمالية، بينما حافظ المنتخب الإسباني على المركز الثاني عقب تعادله مع العراق وانتصاره على بيرو.

وشهد التصنيف الذي نشره موقع الاتحاد الدولي، تحقيق المنتخب المغربي إنجازاً تاريخياً بتقدمه إلى المركز السابع، وهو أفضل ترتيب له منذ إطلاق التصنيف العالمي عام 1993، متجاوزاً المنتخب الهولندي الذي تراجع إلى المركز الثامن.

كما سجلت منتخبات المكسيك وأوروجواي وإيران تقدماً في التصنيف، حيث صعدت المكسيك إلى المركز الرابع عشر، وأوروجواي إلى السادس عشر، فيما دخلت إيران قائمة العشرين الأوائل باحتلالها المركز العشرين، بينما تراجع منتخبا السنغال والولايات المتحدة مركزاً واحداً لكل منهما.

وعلى صعيد المنتخبات المئة الأولى، كانت المجر وتشيلي والصين أبرز المنتخبات المتقدمة بواقع ثلاثة مراكز لكل منها، في حين سجلت صربيا أكبر تراجع بين هذه المنتخبات بفقدان أربعة مراكز، إلى جانب تراجع مالي وبنين. أما على مستوى التصنيف العام، فقد كان أكبر هبوط من نصيب لبنان الذي تراجع سبعة مراكز، وبوتان التي فقدت ستة مراكز.

وأوضح فيفا أن تصنيف يونيو/حزيران 2026 سيشكل أحد معايير كسر التعادل في منافسات كأس العالم 2026، سواء لترتيب المنتخبات المتساوية في النقاط داخل المجموعة أو لتحديد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث والمتأهلة إلى دور الـ32 في حال استمرار التعادل بعد تطبيق المعايير الأساسية.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة المقبلة من التصنيف العالمي للمنتخبات يوم 20 يوليو/تموز 2026، عقب انتهاء منافسات كأس العالم.