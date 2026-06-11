قائمة الدول المحظور دخول جمهورها إلى الولايات المتحدة في كأس العالم 2026

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق سياسات الهجرة والتأشيرات المتشددة مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، لتشمل عدد من مشجعي الدول التي تلعب منتخبات بلادها في المونديال، كما امتدت لتشمل حكاماً مثل الحكم الصومالي عمر عرتن الذي منع من الدخول رغم حيازته تأشيرة نظامية.

وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في وقت سابق هذا العام قائلا «تذكرتكم ليست تأشيرة».

وتاليا القائمة الرسمية للجماهير والفئات التي تم حضر دخولها إلى الأراضي الأمريكية:

-الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان: تم رفض دخوله رسمياً من قِبل إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وحرمانه من إدارة المباريات المقررة له في المونديال، رغم محاولات الاتحاد الصومالي والفيفا للتدخل.

-جماهير ساحل العاج (كوت ديفوار): تم رفض حوالي 500 طلب تأشيرة للمشجعين المقيمين في داخل البلاد. وأعلن رئيس لجنة المشجعين الإيفوارية (CNSE)، جوليان كواديو أدونيس، إلغاء رحلات المشجعين رسمياً بعد إبلاغهم برفض استقبالهم.

-جماهير السنغال: شملهم ذات القرار المطبق على ساحل العاج؛ حيث تم تعليق إصدار التأشيرات السياحية لمواطني السنغال الراغبين في مؤازرة «أسود التيرانغا».

-جماهير هايتي: تقع ضمن قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظراً تاماً يمنعهم من السفر للمدرجات الأمريكية.