تغطية خاصة.. حفل افتتاح كأس العالم 2026

ينطلق بعد قليل (الساعة 21:30 من مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات) حفل افتتاح كأس العالم 2026، على استاد "أزتيكا" في المكسيك، وهو الأول من أصل ثلاثة إذ ستقام الحفلتين اللاحقتين بعدها في أميركا وكندا.

"الإمارات اليوم" تنقل بالصور والفيديو مراسم حفل الافتتاح المونديالي أولاً بأول، عبر التغطية التالية.

- استاد "أزتيكا" يستعد لاستقبال الجماهير قبل بدء الحفل.





Pitchside at Mexico City Stadium. 😍 pic.twitter.com/yzQ9iHPZM0 — FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026