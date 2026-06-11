جدول مباريات العراق في كأس العالم 2026.. عودة تاريخية

يستعد المنتخب العراقي لتسجيل عودته التاريخية إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما نجح في إنهاء غياب استمر أربعة عقود، ليشارك للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره الأول في مونديال المكسيك عام 1986.

وجاء تأهل «أسود الرافدين» ثمرة مشوار شاق في التصفيات الآسيوية، تجاوز خلاله العديد من العقبات الفنية والضغوط الجماهيرية، قبل أن يحسم بطاقة العبور إلى النهائيات ويعيد العراق إلى الساحة العالمية للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

ويمثل التأهل إنجازاً استثنائياً للكرة العراقية التي ظلت تبحث عن استعادة أمجادها القارية وترجمة تطورها في السنوات الأخيرة إلى حضور عالمي جديد. وتحمل المشاركة المقبلة أهمية خاصة للعراقيين الذين ما زالوا يستذكرون ظهور منتخبهم الوحيد في مونديال 1986، عندما اكتفى بخوض ثلاث مباريات قبل الخروج من الدور الأول.

مباريات العراق بتوقيت الإمارات

17 يونيو: العراق × النرويج (2:00 صباحاً)

23 يونيو: العراق × فرنسا (1:00 صباحاً)

26 يونيو: العراق × السنغال (11:00 مساءً)