جدول مباريات السعودية في مونديال 2026

يضع المنتخب السعودي آماله في كأس العالم 2026 على خبرة مدربه اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يعد من أكثر المدربين الأجانب إلماماً بتفاصيل الكرة السعودية، بعدما أمضى ما يقارب عقداً كاملاً متنقلاً بين عدد من الأندية البارزة في السعودية.

وتكمن أهمية دونيس بالنسبة للمنتخب السعودي في أن معرفته بالكرة المحلية لا تقتصر على المتابعة أو العمل لفترة قصيرة، بل جاءت نتيجة تجارب متعددة امتدت لنحو عشر سنوات مع أندية الهلال والفتح والوحدة، اذ عايش أجيالاً مختلفة من اللاعبين السعوديين، وتابع عن قرب تطور المنافسات المحلية، ما جعله من أكثر المدربين قدرة على تقييم العناصر المحلية وفهم إمكاناتها الحقيقية.

مباريات السعودية بتوقيت الإمارات

16 يونيو: السعودية × أوروغواي (2:00 صباحاً)

21 يونيو: السعودية × إسبانيا (8:00 مساءً)

27 يونيو: السعودية × الرأس الأخضر (4:00 صباحاً)