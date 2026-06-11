بعد حرمانه من التحكيم في كأس العالم.. الصومالي عمر عرتن حكماً للسوبر الأوروبي

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الصومالي عمر عرتن الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة قبيل انطلاق كأس العالم 2026، لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية، بين باريس سان جرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنكليزي بطل الدوري الأوروبي.

وقال "يويفا" في بيان: "عقب مشاورات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قررنا تعيين الحكم الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية 2026".

ومن المقرر أن تُقام المباراة في 12 أغسطس بمدينة سالزبورغ.