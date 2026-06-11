أداء رونالدو الباهت يثير قلق الجماهير البرتغالية قبل انطلاق المونديال

فاز المنتخب البرتغالي على نظيره النيجيري 2-1 في آخر مباراة تحضيرية له قبل مونديال 2026 في كرة القدم، بفضل هدفين لبيدرو نيتو وفرانسيسكو كونسيساو عوّضا أداء باهتا لقائدها والنصر بطل الدوري السعودي لكرة القدم المخضرم كريستيانو رونالدو، وذلك الأربعاء في ليريا (وسط البلاد).

وافتتح مهاجم تشلسي الانجليزي نيتو التسجيل بتسديدة بيسراه (23)، قبل أن تدرك نيجيريا التعادل عبر مهاجم اشبيلية الاسباني أكور آدامس الذي تخلص من ثلاثة مدافعين برتغاليين قبل أن يمرر الكرة بين ساقي الحارس ديوغو كوشتا (38).

وأعاد جناح يوفنتوس الايطالي كونسيساو التقدم لـ«سيليساو» البرتغال بعد أن توغل نحو العمق وسدد كرة جميلة بيسراه داخل المرمى (75).

لكن رونالدو، المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات، لم يستغل هذه المباراة الودية لطمأنة المشككين في قدرته، وهو في سن الحادية والأربعين، على الحفاظ على حسمه كما في السابق. بل أضاع فرصا خطرة عدة للتسجيل.

فمنذ بداية اللقاء، ورغم تمريرة رائعة في العمق من مدافع فنربهتشه التركي نيلسون سيميدو، سدد «سي آر 7» كرة بقدمه اليمنى خارج المرمى (9)، ثم مرت رأسيته فوق العارضة (34)، قبل أن يخطئ تماما في تسديد كرة بيسراه وهو منفرد بالحارس النيجيري (50).

وكانت البرتغال فازت في أول مباراة تحضيرية لها على تشيلي (2-1) السبت الماضي قرب لشبونة، بفضل هدفي مهاجم ريال سوسييداد الاسباني غونسالو غيديش وقائد مانشستر يونايتد الانجليزي لاعب الوسط برونو فرنانديش.

وكان المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيس قادرا الأربعاء على الاعتماد على كامل تشكيلته، بعدما التحق اللاعبون الأربعة الدوليون المتوجون بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان الفرنسي بالمجموعة.

وشارك في خط الوسط فيتينيا وجواو نيفيش أساسيين، فيما دخل المدافع نونو منديش مطلع الشوط الثاني مكان مدافع مانشستر يونايتد ديوغو دالو (46)، ولعب المهاجم غونسالو راموش مكان رونالدو في الدقيقة 65.

وستسافر بعثة «سيليساو» الجمعة إلى مقر إقامتها في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وستبدأ مشوارها في كأس العالم في 17 يونيو بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن تلتقي أوزبكستان ثم كولومبيا ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

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