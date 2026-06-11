نهائي «أن بي ايه».. عودة خارقة «لنيكس» أمام «سبيرز»

حقق نيويورك نيكس أكبر عودة في تاريخ نهائي دوري كرة السلة الأميركي (أن بي ايه)، بعدما قلب تأخرا بلغ 29 نقطة ليفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 107-106، فبات يحتاج إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب.

وسجل البريطاني أو جي أنونوبي سلة بأطراف أصابعه قبل 1.2 ثانية من النهاية ليحسم الفوز المثير، ويمنح نيكس تقدما 3-1 في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، على أن تنتقل إلى سان أنتونيو لخوض المباراة الخامسة السبت.

وسجل الموزع جايلن برانسون 36 نقطة وأضاف أنونوبي 33 نقطة لنيويورك، مسجلا السلة الحاسمة بعد محاولة ثلاثية من برانسون ارتدت من الحلقة.

وقال أنونوبي عن السلة التي ألهبت حماس جمهور مكتظ بالنجوم في «ماديسون سكوير غاردن»: «افعل كل ما يلزم للفوز».

في المقابل، سجل نجم سبيرز الفرنسي فيكتور ويمبانياما 24 نقطة و13 متابعة.

وأضاف ديلان هاربر 21 نقطة، فيما سجل كل من دي آرون فوكس وديفين فاسل 18 نقطة لسبيرز الذي سجل رقما قياسيا في النهائيات بإحراز 14 ثلاثية في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه الكبير.

ووضع برانسون نيويورك في المقدمة للمرة الأولى بسلة فوق الخصوم (فلوتر) جعلت النتيجة 105-104 قبل 1:22 من النهاية.

وسجل ستيفون كاسل من سبيرز رميتين حرتين، لكن نيكس حسم المباراة، حيث ارتقى أنونوبي وسط دفاعات سبيرز ليؤكد الفوز.

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر عودة في النهائيات 24 نقطة، وحققه بوسطن سلتيكس ضد لوس أنجليس ليكرز في عام 2008.

وقال ويمبانياما عن انهيار فريقه بعد بداية قوية: «لا أستطيع فعلا تفسير ما حدث الآن. لا أعرف. أعتقد أنه التنفيذ، وربما نوع من الطمع. من الواضح أننا لم نكن الأكثر تعطشا في الشوط الثاني».

وكان سبيرز، الذين خسر المباراتين الأوليين على أرضهم قبل أن يوقف سلسلة انتصارات نيكس التي بلغت 13 مباراة الاثنين، قد بدأ اللقاء بقوة، مسجلا 15 من أصل 23 محاولة في طريقه إلى 41 نقطة في الربع الأول.

في المقابل، سجل نيويورك 29.4% فقط من محاولاته في فترة أولى شهدت ارتكاب الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز خطأين مبكرين، بينما عوقب البديل ميتشل روبنسون بخطأ فاضح بعد توجيه ضربة بالمرفق إلى حلق ويمبانياما بدافع الإحباط.

ولم يسجل برانسون، الذي تعرض لضغط متواصل من دفاع سبيرز، أي سلة حتى الربع الثاني، فيما وسع سان أنتونيو الفارق إلى 29 نقطة قبل أن ينهي الشوط الأول متقدما 76-49.

وشكل تقدمهم بفارق 27 نقطة مع نهاية الشوط الأول أكبر فارق يحققه فريق خارج أرضه في تاريخ النهائيات، لكن سان أنتونيو سجل 30 نقطة فقط في الشوط الثاني.