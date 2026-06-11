كندا تترقب لحظة تاريخية في مواجهة البوسنة والهرسك بمونديال 2026

تنتظر الجماهير الكندية لحظة تاريخية في ملعب (بي إم أو فيلد) في تورنتو، حيث سيخوض منتخبهم أولى مبارياته بكأس العالم 2026 التي ينظمها مع المكسيك وأمريكا، في مواجهة منتخب البوسنة والهرسك، مساء غد الجمعة.

ويشارك منتخب كندا في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له المشاركة في نسختي 1986 و2022، دون أن يحقق أي فوز، مكتفيا بتسجيل هدفين في النسخة الماضية في قطر.

وكانت مشاركة منتخب كندا في مونديال قطر بمثابة درس أرادت الكرة الكندية أن تستفيد منه جيدا في إعدادها لمونديال 2026، ورغم ذلك فإن المدرب الأمريكي جيسي مارش، يعلم جيدا مدى صعوبة المهمة.

وستكون مواجهة البوسنة هي الأولى من أصل ثلاث مواجهات في دور المجموعات، حيث سيلتقي المنتخب الكندي في المباراة الثانية مع نظيره القطري يوم 18 يونيو الجاري، ويختتم دور المجموعات بمواجهة سويسرا يوم 24 من الشهر ذاته.

ويعلم مارش ولاعبوه أهمية الفوز على البوسنة في المباراة الأولى، وهو الأمر الذي به الكثير من الأبعاد المهمة، ومنها تحقيق فوز تاريخي هو الأول في تاريخ كندا بالبطولة، وكذلك رفع الروح المعنوية للاعبين والجماهير، خاصة وأن إقامة جزء من البطولة على أرض كندا يعد حدثا تاريخيا في بلد تعد رياضة هوكي الجليد هي الرياضة الأكثر شعبية بها.

وحقق المنتخب الكندي فوزا وحيدا في آخر أربع مباريات ودية خاضها استعدادا للمونديال، لكنه لم يخسر أي مباراة، واستفاد الفريق ومدربه من دروس تلك الفترة استعدادا للمعترك العالمي.

على الجانب الآخر، يقود المهاجم المخضرم إدين دجيكو آمال البوسنة في تحقيق إنجاز بالمونديال، في المشاركة الثانية للفريق الذي يدربه سيرجي بارباريز.

وقاد بارباريز المنتخب البوسني إلى المونديال بعد الفوز على إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، بضربات الترجيح في مارس الماضي في نهائي الملحق الأوروبي، وهو إنجاز تاريخي للفريق الذي قضى الأعوام الماضية، منذ 2014، في محاولات فاشلة للوصول إلى المونديال.

وإلى جانب دجيكو، تتواجد أسماء أخرى بالمنتخب البوسني مثل سياد كولاسيناك، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق وأتالانتا الإيطالي الحالي، وإرمين ديميروفيتش، مهاجم شتوتجارت الألماني، كما يعج الفريق باللاعبين المحترفين في الدوري الإيطالي والدوريات الأوروبية الكبرى.

لكن الفريق سيواجه مهمة صعبة أمام المنتخب الكندي المتحمس على أرضه ووسط جماهيره، والساعي لتحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال، فيما سبق لمنتخب البوسنة الفوز لمرة واحدة وذلك في نسخة عام 2014 على حساب إيران.

ويتمنى دجيكو ورفاقه أن يكونوا في الموعد لتحقيق فوز تاريخي للبوسنة في المونديال، وقد يكون ذلك الفوز ذا ثمن غال في حال نجح الفريق في المنافسة على بطاقتي الصعود المباشر أو الحصول على المركز الثالث الذي يتأهل صاحبه من ضمن أفضل ثمانية منتخبات في البطولة احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.