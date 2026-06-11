مونديال 2026: حرمان مشجعي ساحل العاج من دخول الولايات المتحدة

أبيدجان-أ.ف.ب.

لن يتمكن العاجيون من مرافقة منتخب بلادهم في مونديال 2026 لكرة القدم، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من رئيس اللجنة الوطنية للمشجعين التي تنظم عادة تنقلاتهم.

وتطرح سياسة الهجرة المتشددة جدا للرئيس الأميركي دونالد ترامب صعوبات لدخول بعض الجنسيات إلى الولايات المتحدة، وقد طالت حتى الفاعلين في اللعبة مثل الحكم الصومالي عمر عرتن الذي منع من الدخول رغم حيازته تأشيرة نظامية.

وقال جوليان كواديو أدونيس، رئيس اللجنة الوطنية لمشجعي "الأفيال"، في تصريح لفرانس برس "تخلى المشجعون عن السفر لأن الدولة الأميركية لا تريد رؤية مشجعين من بعض الدول، من بينها ساحل العاج، على أراضيها. كانت الولايات المتحدة واضحة معنا حين قالت إنها لا ترغب في استقبال مشجعينا".

وأضاف "هذا الوضع يؤلمنا كثيرا لأنه يمنعنا من أداء واجبنا الأساسي، أي دعم منتخبنا. كان بإمكاننا إبراز ثقافتنا وخبرتنا في تشجيع الفرق من المدرجات"، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للمشجعين تابعة لوزارة الرياضة.

ولم يُسمح سوى لعدد محدود من مسؤولي اللجنة الوطنية للمشجعين بالسفر إلى الولايات المتحدة، خلافا للمشاركات الثلاث السابقة في كأس العالم (2006 و2010 و2014) أو خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث كانت الهيئة ترسل عادة عشرات المشجعين.

وسبق لكواديو أن أعرب في مارس عن أمله في إرسال 500 مشجع إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن دور المسؤولين القلائل المسموح لهم بالسفر سيتمثل في إدارة المشجعين العاجيين المقيمين في الولايات المتحدة، مضيفا أن حتى ممثلي الهيئة "لم يستحصلوا على التأشيرات بسهولة على الإطلاق، إذ كان علينا التفاوض والنقاش من أجل إيصال صوتنا".

وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في وقت سابق هذا العام قائلا "تذكرتكم ليست تأشيرة".

وتضاف هذه القيود إلى الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المباريات، ما يزيد الانتقادات الموجهة إلى بطولة يُنظر إليها على أنها بعيدة عن القاعدة الجماهيرية لكرة القدم.