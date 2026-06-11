9 ملايين دولار للإعلان الواحد في كأس العالم خلال فترات شرب المياه

تتجه بطولة كأس العالم المقبلة إلى مرحلة جديدة من التحول التجاري، بعد تقارير تحدثت عن إمكانية وصول قيمة الإعلان الواحد خلال فترات التوقف لشرب المياه إلى نحو 9 ملايين دولار، في واحدة من أبرز المؤشرات على تضخم سوق الإعلانات المرتبطة بالحدث الكروي الأكبر في العالم.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أنه يأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد فترات توقف إلزامية لشرب المياه خلال جميع مباريات البطولة، بواقع ثلاث دقائق في كل شوط، في خطوة تُطبق للمرة الأولى في تاريخ المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على جاهزية اللاعبين.

ويستند القرار إلى اعتبارات صحية بالأساس، حيث أكد الاتحاد الدولي أن الهدف منه هو تقليل مخاطر الإجهاد الحراري وحماية اللاعبين خلال المباريات التي تقام في أجواء مناخية مرتفعة الحرارة، خاصة في بعض المدن المستضيفة خلال فصل الصيف.

لكن هذا الإجراء، ورغم طابعه الصحي المعلن، فتح باباً واسعاً للنقاش حول انعكاساته التجارية، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن فترات التوقف الجديدة قد تتحول إلى فرصة ذهبية لشبكات البث التلفزيوني لعرض إعلانات مدفوعة خلال وقت إضافي لم يكن متاحاً في النسخ السابقة من البطولة.

وتوضح التحليلات الخاصة بصناعة الإعلام الرياضي أن إدخال هذه التوقفات المنتظمة يقرّب شكل تنظيم المونديال من النماذج الرياضية في الولايات المتحدة، حيث تعتمد بطولات مثل كرة السلة وكرة القدم الأمريكية على فواصل متكررة تُعد جزءاً أساسياً من المنظومة الإعلانية.

وتشير التقديرات المتداولة في سوق الإعلام الرياضي إلى أن قيمة الإعلان خلال هذه الفترات قد تصل إلى مستويات قياسية تقارب 9 ملايين دولار للإعلان الواحد، وهو رقم يضع المونديال في منافسة مباشرة مع كبرى الفعاليات الترفيهية العالمية من حيث العائد الإعلاني.

ويستند هذا النمو في التقييم الإعلاني إلى الزخم الجماهيري الهائل الذي حققه كأس العالم 2022 في قطر، والذي تابع مباراته النهائية أكثر من 1.4 مليار مشجع حول العالم، ما يعكس حجم التأثير العالمي للبطولة وقدرتها على جذب أكبر العلامات التجارية.

كما يرى مراقبون أن جمهور كرة القدم في قارة أمريكا الشمالية معتاد على هذا النوع من التوقفات المتكررة، بحكم طبيعة الرياضات المحلية هناك، وهو ما قد يسهل تقبّل النموذج الجديد الذي يجمع بين البعد الرياضي والعرض التجاري المكثف.

وبين الاعتبارات الصحية والفرص الاقتصادية الضخمة، يبدو أن كأس العالم المقبلة تتجه نحو نسخة مختلفة في شكلها الإعلاني والتنظيمي، حيث تتداخل حماية اللاعبين مع تعظيم العوائد التجارية في مشهد يعكس تطور صناعة كرة القدم العالمية.