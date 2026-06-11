الحكم الصومالي عرتن: سأكون حاضراً في كأس العالم 2030

عاد الحكم الصومالي، عمر عرتن، بعدما مُنِع من دخول الولايات المتحدة لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، إلى مقديشو وسط استقبال حافل وتعهد بالمشاركة في البطولة القادمة عام 2030.

وقال عرتن لأكثر من 100 من المشجعين والصحافيين في مطار مقديشو الرئيس: «سأكون حاضراً في كأس العالم القادمة، وسأواصل رفع اسم الصومال عالياً، وعلى الرغم مما حدث لي فأنا لست محبطاً». وأضاف: «لدينا بلدنا الصومال، وهذا العلم، في السراء والضراء يجب علينا الدفاع عن شرفه، والبقاء أوفياء لمسؤولياتنا، ومواصلة جهودنا لخدمة أمتنا بكل فخر».

وأثار رفض دخول عرتن الأراضي الأميركية، وحرمانه من أن يصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في نهائيات كأس العالم، غضباً عارماً في بلاده.

وقال المسؤول الحكومي في مقديشو، محمد سعيد: «لقد ظلموه ظلماً مؤلماً لكل من يهتم بالإنسانية».

ودافعت الحكومة الصومالية عن «نزاهتها»، بينما انتقدت المعارضة بشدة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي شنّ بدوره العديد من الهجمات الكلامية على الصومال لاسيما وصفه لها بـ«الدولة الفاسدة»، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتقاعسه عن دعم حكمه.

وكان عرتن الذي اختير في 2025 حكماً للعام في فئة الرجال من قبل الاتحاد الإفريقي (كاف)، قد مُنِع من دخول الولايات المتحدة السبت بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن الحكم «مرتبط بأعضاء مشتبه فيهم بمنظمات إرهابية»، ما يجعله «غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة».

كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاحقاً أنه لن يكون ضمن قائمة الحكام المشاركين في الحدث الكروي الذي يُقام كل أربع سنوات، والذي ينطلق اليوم.

وكان تعيين عرتن ضمن قائمة تضم 52 حكماً لإدارة مباريات النهائيات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مصدر فخر كبير لمواطنيه.

وقال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في أبريل، إنه «رمز إلهام للجيل الجديد من الصوماليين».