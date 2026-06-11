العرب يستعدون للمونديال بـ 10 انتصارات

حرصت الأجهزة الفنية للمنتخبات العربية الثمانية، على مدار 30 مباراة ودية، أُقيمت بين شهرَي مارس الماضي ويونيو الجاري، على اختبار تشكيلاتها، سواء من خلال القوائم الأولية أو النهائية، استعداداً لضربة بداية بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق، اليوم، في أميركا وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وشهدت هذه التجارب تحقيق المنتخبات العربية 10 انتصارات، مقابل 10 تعادلات، و10 هزائم، بينما برز المنتخبان المغربي والجزائري بصورة لافتة، بعدما حافظا على سجلين خاليين من الهزائم، مع بقاء مباراة ودية أخيرة لمنتخب الجزائر تجمعه، فجر اليوم، مع منتخب بوليفيا.

وسجلت المنتخبات العربية الثمانية 40 هدفاً خلال مبارياتها الودية، مقابل استقبال شباكها 33 هدفاً، في أرقام أظهرت الجاهزية الهجومية الكبيرة للمنتخب المغربي، بوصفه الأكثر تسجيلاً للأهداف، في حين أثارت المنظومة الدفاعية لكلٍّ من تونس والسعودية بعض المخاوف، بعدما استقبل منتخبا البلدين العدد الأكبر من الأهداف.

«الإمارات اليوم» ترصد حصيلة المباريات الودية الـ30 التي خاضتها المنتخبات العربية، على النحو التالي.

3 انتصارات للمغرب

حقق المنتخب المغربي أعلى حصيلة تهديفية بين المنتخبات العربية، بعدما سجل 13 هدفاً مقابل استقبال ثلاثة أهداف فقط خلال خمس مباريات ودية.

واستهل «أسود الأطلس» مشوارهم بالتعادل مع الإكوادور (1-1)، في 28 مارس الماضي، قبل تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على الباراغواي (2-1)، في 31 مارس، وبوروندي (5-0)، في 26 مايو، ومدغشقر (4-0)، في الثاني من يونيو الجاري، قبل أن يختتموا تجاربهم حتى الآن بالتعادل مع النرويج (1-1)، في السابع من الشهر الجاري.

انتصاران للجزائر

جاء المنتخب الجزائري في صدارة المنتخبات العربية، من حيث الصلابة الدفاعية، بعدما حافظ «محاربو الصحراء» على نظافة شباكهم طوال ثلاث مباريات ودية، سجلوا خلالها ثمانية أهداف.

واستهل المنتخب الجزائري مبارياته، في 27 مارس الماضي، بفوز كبير على غواتيمالا بسباعية نظيفة، قبل التعادل سلباً مع الأوروغواي، في 31 من الشهر ذاته، ثم حقق، في الثالث من يونيو الجاري، انتصاراً تاريخياً على مضيفه المنتخب الهولندي بهدف من دون رد، سجله أنيس حاج موسى بتسديدة متقنة استقرت في شباك الحارس الهولندي.

«الفراعنة» سجل 6 واستقبل هدفين

نجح المنتخب المصري في تسجيل ستة أهداف مقابل استقبال هدفين فقط خلال أربع مباريات ودية.

واستهل «الفراعنة» مشوارهم بفوز كبير على المنتخب السعودي برباعية نظيفة، في 27 مارس الماضي، قبل التعادل سلباً مع إسبانيا، في 31 من الشهر ذاته، ثم العودة إلى سكة الانتصارات بالفوز على روسيا بهدف من دون رد، في 28 مايو الماضي، قبل أن يختتموا تجاربهم بالخسارة أمام البرازيل (1-2)، في السابع من يونيو الجاري.

انتصار وتعادل وخسارة للعراق

واصل المنتخب العراقي تقديم مستويات متطورة عقب تأكيد تأهله إلى كأس العالم عبر الملحق الآسيوي، وخاض «أسود الرافدين» ثلاث مباريات ودية، سجلوا خلالها هدفين، مقابل استقبال ثلاثة أهداف.

واستهل العراق مبارياته بالفوز على أندورا بهدف نظيف، في 29 مايو الماضي، ثم تعادل مع إسبانيا (1-1)، في السابع من يونيو الجاري، في مباراة أظهر خلالها صلابة كبيرة أمام أحد أبرز المرشحين للقب، قبل أن يخسر فجر أمس أمام فنزويلا بنتيجة (0-2) في آخر تجاربه الودية.

تونس.. فوز وتعادل وهزيمتان

أظهرت المباريات الودية الأربع للمنتخب التونسي مؤشرات غير مطمئنة دفاعياً، بعدما استقبلت شباكه ستة أهداف، مقابل تسجيل هدف واحد فقط.

وجاء الهدف الوحيد خلال الفوز على هايتي (1-0)، في 29 مارس الماضي، قبل التعادل السلبي مع كندا، في الأول من أبريل الماضي، ثم الخسارة بصعوبة أمام النمسا، في مطلع يونيو الجاري، قبل أن يختتم «نسور قرطاج» تحضيراتهم بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا بخماسية نظيفة، في السادس من يونيو الجاري.

السعودية.. انتصار وتعادل

استهل المنتخب السعودي مبارياته الودية الخمس بخسارة ثقيلة أمام مصر برباعية نظيفة، في 27 مارس الماضي، قبل أن يخسر مجدداً أمام صربيا (1-2)، في 31 من الشهر ذاته، ثم أمام الإكوادور بالنتيجة ذاتها، في 31 مايو الماضي.

وحقق «الأخضر» انتصاره الوحيد، في السادس من يونيو الجاري، على حساب بورتوريكو بثلاثية نظيفة، قبل أن يختتم مبارياته الودية، فجر أمس، بالتعادل السلبي مع السنغال.

تحضيرات الأردن

جاءت بداية إعداد المنتخب الأردني لظهوره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم واعدة، بعدما تعادل «النشامى» مع كوستاريكا (2-2)، في 27 مارس الماضي، قبل تكرار النتيجة ذاتها أمام نيجيريا، في 31 من الشهر نفسه.

إلا أن المنتخب الأردني تعرض بعد ذلك لخسارة أمام سويسرا (1-4)، في 31 مايو الماضي، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة أمام كولومبيا بهدفين من دون رد، في الثامن من يونيو الجاري.

وسجل «النشامى» خلال أربع مباريات ودية خمسة أهداف، مقابل استقبال 10 أهداف.

قطر اكتفى بمباراتين

اكتفى المنتخب القطري بخوض مباراتين وديتين فقط استعداداً للمونديال، استهلهما بالخسارة أمام إيرلندا بهدف من دون رد، في 28 مايو الماضي، قبل أن يتعادل سلباً مع السلفادور، في السابع من يونيو الجاري.

ولم ينجح لاعبو «العنابي» في هز الشباك خلال المباراتين، مقابل استقبال هدف وحيد جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لمباراة إيرلندا، وحمل توقيع اللاعب جاك ماكيلان.

. الأردن بلا انتصارات.. العراق سجل هدفين واستقبل ثلاثة.