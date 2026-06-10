حالة وفاة تلهم حارس مرمى جنوب أفريقيا قبل مواجهة المكسيك في افتتاح كأس العالم

يترقب حارس مرمى جنوب إفريقيا رونوين ويليامز لحظة مميزة عندما يشارك مع منتخب بلاده في مواجهة المكسيك في افتتاح بطولة كأس العالم ،2026 في مواجهة مكررة بين الفريقين اللذين التقيا في افتتاح مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.

وقال ويليامز في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "هذا هو جمال الرياضة وكرة القدم، أتذكر جيدا الأجواء الحماسية ودعم الجميع للمنتخب في مباراة افتتاح مونديال 2010 التي انتهت بالتعادل 1 / 1".

وستكون مواجهة المكسيك في مكسيكو سيتي مناسبة مؤثرة للغاية لرونوين، وتعيد إليه ذكرى وفاة شقيقه الأكبر مارفن في حادث سيارة قبل شهرين فقط من انطلاق كأس العالم 2010.

كان رونوين يبلغ حينها 18 عاما، ودفعته صدمة وفاة شقيقه للتفكير في اعتزال كرة القدم.

وأضاف ويليامز "شقيقي كان يعقد آمالا كبيرة علي، ولا أجد كلمات تصف شعوري وأنا أستعد للمشاركة مع منتخب بلادي في افتتاح كأس العالم".

تابع "أحيانا أرتجف، وفي بعضا الأوقات أفكر في الأمر كثيرا وأنا على سريري أستعد للنوم".

واصل "أنا مقتنع بأن أهم مباراتين في كأس العالم هما الافتتاح والنهائي، وسيكون منتخبنا جزء من إحدى المباراتين".

وأكد الحارس الجنوب إفريقي "ندرك الضغط الكبير الذي ينتظرنا، فالمنتخب المكسيكي سيصعب علينا المهمة، وسيحاولون إرباكنا، مستفيدين من مساندة شعب بالكامل".

واعتلى منتخب جنوب إفريقيا صدارة مجموعته في التصفيات متفوقا على نيجيريا، محققا 5 انتصارات في 10 جولات، ولكن الفريق ودع من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا الأخيرة، وخسر أيضا على ملعبه أمام بنما بنتيجة 1 / 2 في مباراة ودية خلال مارس، في إطار الاستعداد لمواجهة المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية في المجموعة الأولى لمونديال 2026.

واختتم ويليامز تصريحاته بالقول "يجب أن نتعامل بواقعية بشأن فرصنا، والأهم حاليا هو تجاوز دور المجموعات".