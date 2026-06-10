نجوم عرب يحملون أحلام بلادهم.. ترقبوهم في كأس العالم 2026

يحمل ثمانية نجوم عرب أحلام بلدانهم في نهائيات كأس العالم 2026 المقرر انطلاقتها غداً الخميس في المكسيك قبل انتقال المباريات إلى كندا وأميركا، في رحلة البحث عن أفضل إنجاز ومطاردة النتيجة العربية الأبرز في تاريخ الساحرة المستديرة التي حققها المنتخب المغربي بالنسخة الماضية في قطر 2022 حين حل بالمركز الرابع.

ويعتبر المغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز أبرز الوجوه العالمية المألوفة للجماهير العالمية، وينضم إليهم نجوم آخرون: التونسي حنبعل المجبري، والأردني موسى التعمري، والسعودي سالم الدوسري، القطري أكرم عفيف، والعراقي أيمن حسين.

وتالياً نبذة عن النجوم الثمانية وعدد مشاركاتهم المونديالية، والأندية الذي ينشطون فيها، على النحو التالي:

أشرف حكيمي (المغرب)

العمر: 27 عاماً

المشاركات في كأس العالم: 2018، 2022، 2026

النادي: باريس سان جيرمان الفرنسي

محمد صلاح (مصر)

العمر: 33 عاماً

المشاركات في كأس العالم: 2018، 2026

النادي: ليفربول الإنجليزي

سالم الدوسري (السعودية)

العمر: 34 عاماً

المشاركات في كأس العالم: 2018، 2022، 2026

النادي: الهلال السعودي

حنبعل المجبري (تونس)

العمر: 23 عاماً

المشاركات في كأس العالم: 2022، 2026

النادي: برمنغهام سيتي الإنجليزي

رياض محرز (الجزائر)

العمر: 35 عاماً

المشاركات في كأس العالم: 2014، 2026

النادي: الأهلي السعودي

موسى التعمري (الأردن)

العمر: 28 عاماً

المشاركات في كأس العالم: 2026

النادي: ستاد رين الفرنسي

أكرم عفيف (قطر)

العمر: 29 عاماً

المشاركات في كأس العالم: 2022، 2026

النادي: السد القطري

أيمن حسين (العراق)

العمر: 30 عاماً

المشاركات في كأس العالم: 2026

النادي: الكرمة العراقي