ماركا: مورينيو يبدأ تدريبات ريال مدريد في 13 يوليو القادم

ذكر تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأربعاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيقود أولى حصصه التدريبية مع بداية ولايته الثانية كمدير فني للفريق الملكي في 13 يوليو القادم. وقال التقرير الذي أوردته صحيفة (ماركا) الإسبانية، إن مورينيو لن يتم تقديمه رسمياً كمدير فني جديد حتى الشهر المقبل.

ولم يؤكد ريال مدريد بعد عودة مورينيو، القادم من فريق بنفيكا، لكن النادي البرتغالي أعلن أمس الثلاثاء أن نظيره الإسباني وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب المخضرم، والبالغة 15 مليون يورو (3,17 مليون دولار)، مشيراً إلى أن المدير الفني المثير للجدل توصل لاتفاق بالفعل.

وكانت عودة مورينيو إلى ملعب (سانتياجو برنابيو) متوقفة على إعادة انتخاب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي كان يرغب في عودته، وهو ما تم تأكيده أول أمس الاثنين.

وأفادت تقارير إخبارية أن مورينيو وقع عقداً لمدة ثلاث سنوات مع ريال مدريد، حيث تولى تدريب الفريق بين عامي 2010 و2013، وفاز خلال تلك الفترة بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك.

ومن المقرر أن يبدأ مورينيو التدريب في 13 يوليو القادم، وهو موعد يأتي في الأسبوع الأخير من كأس العالم، ما يعني على الأرجح عدم توافر جميع لاعبي الفريق بقيادة الفرنسي كيليان مبابي والبرتغالي فينيسيوس جونيور.

ووصل مورينيو للعاصمة الإسبانية مدريد، أمس الثلاثاء، وأبلغ الفريق بموعد بدء التدريب.

ويتولى مورينيو المسؤولية خلفا لتشابي ألونسو الذي قاد الريال لفترة وجيزة، وكذلك ألفارو أربيلوا الذي عمل مديراً فنياً مؤقتاً حتى نهاية الموسم المنصرم.

وكان ريال مدريد قد أنهى الموسم المنقضي دون أي لقب للموسم الثاني على التوالي، حيث حل ثانياً في ترتيب الدوري الإسباني خلف غريمه التقليدي برشلونة المتوج بالبطولة، كما خرج من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني.