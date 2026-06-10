"العب أكثر تجني أكثر".. مكافآت مالية "غير مسبوقة" في كأس العالم 2026

تشهد بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، توزيع مكافآت مالية غير مسبوقة على المنتخبات المشاركة، حيث يحصل بطل العالم على جائزة مالية تبلغ 50 مليون دولار، فيما ينال المنتخب الوصيف 33 مليون دولار.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيحصل صاحب المركز الثالث على 30 مليون دولار، بينما ينال المنتخب صاحب المركز الرابع 27 مليون دولار، ما يعني أن المنتخبات الأربعة الأولى ستتقاسم 140 مليون دولار من إجمالي الجوائز المخصصة للمراكز الأولى.

ولا تتوقف المكافآت عند هذا الحد، إذ يحصل كل منتخب يبلغ الدور ربع النهائي على 19 مليون دولار، بينما تنال المنتخبات التي تصل إلى دور الـ16 مبلغ 15 مليون دولار لكل منتخب.

أما المنتخبات التي تنجح في تجاوز الدور الأول والوصول إلى دور الـ32 فتحصل على 11 مليون دولار، في حين تنال المنتخبات الـ12 التي تغادر المنافسات من الدور الأول مبلغ 9 ملايين دولار لكل منتخب.

وتعكس هذه الأرقام حجم النمو الاقتصادي الذي تشهده بطولة كأس العالم، إذ باتت المشاركة في المونديال تمثل فرصة رياضية واستثمارية في الوقت نفسه، خصوصاً للاتحادات الوطنية التي تعتمد على هذه العوائد في تطوير منتخباتها وبرامجها الكروية.

ومع اقتراب انطلاق مونديال 2026، لن تكون المنافسة على اللقب فقط، بل على حصة من الكعكة المالية الأكبر في تاريخ البطولة