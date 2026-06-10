جدول مباريات مصر في كأس العالم 2026.. البحث عن أول انتصار

يدخل منتخب مصر نهائيات كأس العالم بطموحات تتجاوز مجرد تسجيل الحضور، إذ يضع «الفراعنة» نصب أعينهم تحقيق أول فوز في تاريخهم بالمونديال، وكتابة صفحة جديدة في سجل مشاركاتهم العالمية.

وتستعد مصر لخوض مشاركتها الرابعة في كأس العالم بعد نسخ 1934 و1990 و2018، بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل عن جدارة إثر تصدرها مجموعتها في التصفيات الإفريقية دون أي خسارة.

ورغم المكانة التاريخية للكرة المصرية قارياً، فإن منتخبها لم يسبق له تحقيق أي انتصار في نهائيات كأس العالم، إذ خاض سبع مباريات عبر مشاركاته السابقة، اكتفى خلالها بتعادلين مقابل خمس هزائم، ما يجعل نسخة 2026 فرصة تاريخية لكسر هذه العقدة الممتدة منذ أكثر من تسعة عقود.

مباريات مصر بتوقيت الإمارات

15 يونيو: مصر × بلجيكا: (11مسا)

22 يونيو: مصر × نيوزيلندا (5:00 صباحاً)

27 يونيو: مصر × إيران (7:00 صباحاً)