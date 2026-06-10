جدول مباريات قطر في مونديال 2026.. جيل أكثر نضجاً

يعود المنتخب القطري إلى أكبر محفل كروي في العالم من بوابة مختلفة تماماً عبر طريق التصفيات الآسيوية، بعد أن وصل للمرة الأولى إلى مونديال 2022 بامتياز الاستضافة، في خطوة تعكس التطور الذي شهدته الكرة القطرية خلال السنوات الأخيرة.

ويحمل تأهل قطر إلى مونديال 2026 دلالات خاصة، باعتباره الأول في تاريخها عبر التصفيات، بعدما ارتبط ظهورها السابق في نسخة 2022 بحق التنظيم، إذ يُنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره محطة مهمة في مسيرة المنتخب، ودليلاً على أن النجاحات التي حققها في الأعوام الماضية.

ويدخل المنتخب القطري النهائيات وهو أكثر نضجاً وخبرة مقارنة بمشاركته الأولى، مستفيداً من التجارب الكبيرة التي خاضها لاعبوه خلال السنوات الماضية، سواء في كأس العالم 2022 أو من خلال التتويج بلقب كأس آسيا مرتين.

مباريات قطر بتوقيت الإمارات

13 يونيو: قطر × سويسرا (11:00 مساءً)

19 يونيو: قطر × كندا (2:00 صباحاً)

24 يونيو: قطر × البوسنة والهرسك (11:00 مساءً)