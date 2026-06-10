جدول مباريات الأردن في كأس العالم 2026.. الظهور الأول

يواجه المنتخب الأردني تحديات متزايدة قبل انطلاق مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تعرض عدد من أبرز لاعبيه لإصابات مؤثرة ألقت بظلالها على استعدادات «النشامى» قبل خوض غمار البطولة العالمية.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الشارع الرياضي الأردني الظهور الأول للمنتخب على أكبر مسرح كروي في العالم، تلقى الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي ضربة جديدة بتأكد غياب المهاجم إبراهيم صبرة عن النهائيات بداعي الإصابة.

ولم يكن غياب «صبر» سوى أحدث فصول أزمة الإصابات التي طالت المنتخب الأردني خلال الفترة الأخيرة، بعدما فقد «النشامى» في وقت سابق جهود المهاجم يزن النعيمات إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كأس العرب التي استضافتها قطر، إلى جانب تامر بني عودة.

مباريات الأردن بتوقيت الإمارات

17 يونيو: الأردن × النمسا (8:00 صباحاً)

23 يونيو: الأردن × الجزائر (7:00 صباحاً)

28 يونيو: الأردن × الأرجنتين (6:00 صباحاً)