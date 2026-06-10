جدول مباريات المغرب في مونديال 2026.. الحلم يتجدد

يدخل المنتخب المغربي مونديال 2026 وهو يحمل على عاتقه إرثاً استثنائياً صنعه في النسخة الماضية بقطر، عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي.

وأوقعت قرعة البطولة «أسود الأطلس» في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي، وهي مجموعة تحمل طابعاً خاصاً بالنسبة للجماهير المغربية، إذ تستحضر ذكريات مونديال فرنسا 1998، حين اصطدم منتخب بلادها باثنين من منافسيه الحاليين في الدور الأول.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى المواجهة المرتقبة أمام البرازيل، بعدما كانت المواجهة بين الطرفين قبل 28 عاماً شاهدة على واحدة من أكثر المباريات صعوبة في مسيرة المغرب المونديالية، ففي مونديال فرنسا 1998 خسر المنتخب المغربي أمام «السيليساو» بثلاثية نظيفة. ولا تقتصر الذكريات على البرازيل فقط، إذ يعود المنتخب المغربي أيضاً لمواجهة اسكتلندا، المنافس الذي ارتبط بواحدة من أجمل اللحظات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم 1998، عندما حقق انتصاراً لافتاً بثلاثية نظيفة أيضا.

مباريات المغرب في المونديال بتوقيت الإمارات

14 يونيو: المغرب × البرازيل (2:00 صباحاً)

20 يونيو: المغرب × إسكتلندا (2:00 صباحاً)

25 يونيو: المغرب × هايتي (2:00 صباحاً)