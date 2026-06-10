بوشكاش.. الرجل الذي خلّدته أجمل أهداف العالم

في كل عام، ينتظر عشاق كرة القدم لحظة الإعلان عن الفائز بجائزة بوشكاش، الجائزة التي تُمنح لصاحب أجمل هدف في العالم.

ويعرف كثيرون الجائزة من خلال الأهداف المرشحة: تسديدة بعيدة، مقصية مذهلة، مراوغة تنتهي بلمسة فنية، أو هدف لا يتكرر كثيراً، لكن السؤال الذي لا يعرف إجابته كثيرون هو: من هو بوشكاش؟ ولماذا حملت الجائزة اسمه؟

جائزة لأجمل هدف

جائزة بوشكاش هي جائزة يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سنوياً لصاحب الهدف الأكثر جمالاً وتميزاً، ولا تتعلق الجائزة بعدد الأهداف، ولا بشهرة اللاعب، ولا بقوة النادي الذي يلعب له، بل بلحظة واحدة تختصر المهارة، الجرأة، والدقة.

الفكرة الأساسية من الجائزة هي الاحتفاء بالهدف الجميل بوصفه فناً كروياً قائماً بذاته. فالهدف المرشح يجب أن يحمل قيمة جمالية واضحة، سواء من حيث طريقة التنفيذ، أو صعوبة التسديدة، أو المهارة الفردية، أو اللمسة غير المتوقعة التي تجعله عالقاً في الذاكرة.

من هو فيرينتس بوشكاش؟

فيرينتس بوشكاش هو أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم، وُلد في المجر عام 1927، وارتبط اسمه بالجيل الذهبي للمنتخب المجري في خمسينيات القرن الماضي، وهو الجيل الذي غيّر شكل كرة القدم الأوروبية بأسلوبه الهجومي وقدرته التهديفية الكبيرة.

لم يكن بوشكاش مهاجماً عادياً، كان لاعباً يملك قدماً يسرى استثنائية، وتسديدات قوية، وحاسة تهديفية جعلته من أكثر اللاعبين تأثيراً في عصره واشتهر بقدرته على التسجيل من مواقف صعبة، وبأسلوبه المباشر أمام المرمى، حتى أصبح اسمه مرادفاً للهدف الجميل والحاسم.

أسطورة المجر وريال مدريد

برز بوشكاش أولاً مع منتخب المجر، ثم انتقل لاحقاً إلى ريال مدريد، حيث واصل كتابة تاريخه الكروي إلى جانب مجموعة من نجوم النادي الملكي.

ومع ريال مدريد، كان جزءاً من مرحلة ذهبية في تاريخ النادي، وشارك في تحقيق بطولات أوروبية ومحلية كبرى.

هذا الجمع بين المجد الدولي مع المجر والتألق الأوروبي مع ريال مدريد جعل بوشكاش أكثر من مجرد هداف، إذ أصبح رمزاً لجيل كامل من كرة القدم، ولاعباً بقي اسمه حاضراً حتى بعد رحيله.

لماذا حملت الجائزة اسمه؟

عندما أنشأ «فيفا» الجائزة عام 2009، اختار اسم بوشكاش تكريماً للاعب ارتبط بالقدرة على تسجيل الأهداف الجميلة والمؤثرة، ولم يكن الاختيار عشوائياً؛ فالجائزة لا تحتفي بالهدف العادي، بل بالهدف الذي يثير الدهشة ويجمع بين المهارة والجمال.

لهذا، فإن الفوز بجائزة بوشكاش يعني أن اللاعب لم يسجل فقط هدفاً مهماً، بل قدّم لقطة كروية تستحق أن تُحفظ في ذاكرة اللعبة.

كيف يتم اختيار الفائز؟

تختار «فيفا» قائمة من الأهداف المرشحة، ثم يجري التصويت لاختيار الهدف الفائز، وتدخل في التقييم عناصر عدة، أبرزها جمال الهدف، صعوبة التنفيذ، المهارة الفنية، وعدم ارتباط الهدف بالحظ أو بخطأ واضح من المنافس.

وتتميز الجائزة بأنها لا تقتصر على الدوريات الكبرى فقط، فقد ينافس هدف من بطولة محلية أو دوري أقل شهرة هدفاً سُجل في أكبر الملاعب العالمية، ما يمنح الجائزة طابعاً إنسانياً وكروياً أوسع.

أكثر من مجرد جائزة

أهمية جائزة بوشكاش أنها تذكّر الجمهور بأن كرة القدم ليست أرقاماً ونتائج فقط، ففي بعض الأحيان، تبقى لقطة واحدة أطول عمراً من مباراة كاملة، هدف جميل قد يصنع شهرة لاعب، أو يعيد إلى الأذهان معنى المتعة في اللعبة.

ومنذ استحداث جائزة مارتا لأفضل هدف في كرة القدم النسائية، أصبحت «فيفا» تفصل بين جائزتين تحتفيان بجمال الهدف في فئتي الرجال والنساء، بما يعكس اتساع الاهتمام العالمي بكرة القدم بكل مستوياتها.

إرث لا يزال حاضراً

رحل فيرينتس بوشكاش عام 2006، لكن اسمه لا يزال يتردد كل عام مع أجمل أهداف العالم، وكلما أعلنت «فيفا» قائمة المرشحين للجائزة، يعود السؤال نفسه: أي هدف يستحق أن يحمل روح بوشكاش؟

وجائزة بوشكاش ليست مجرد لقب سنوي، بل هي تذكرة بأن كرة القدم، في أجمل صورها، لحظة إبداع خالصة، ولحظة يلتقي فيها الخيال بالمهارة، وتتحول الكرة من لعبة إلى مشهد لا يُنسى.