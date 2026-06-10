كم منتخباً رفع كأس العالم؟ الأبطال التاريخيون للمونديال

منذ انطلاق بطولة كأس العالم عام 1930، بقيت الكأس الأغلى في عالم كرة القدم حكراً على عدد محدود من المنتخبات، حيث نجحت 8 دول فقط في اعتلاء منصة التتويج وكتابة أسمائها بأحرف من ذهب في سجل البطولة الأكثر جماهيرية على مستوى العالم.

وتتصدر البرازيل قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً بلقب كأس العالم برصيد خمسة ألقاب، حققتها أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، لتبقى "السيليساو" المنتخب الوحيد الذي رفع الكأس خمس مرات.

ويأتي خلفها منتخبان برصيد أربعة ألقاب لكل منهما، هما ألمانيا التي توجت أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، وإيطاليا التي أحرزت اللقب في نسخ 1934 و1938 و1982 و2006.

أما الأرجنتين، بطلة النسخة الأخيرة في قطر 2022، فتملك ثلاثة ألقاب حققتها في 1978 و1986 و2022.

وتتقاسم فرنسا والأوروغواي المركز التالي برصيد لقبين لكل منتخب، إذ فازت فرنسا بالبطولة عامي 1998 و2018، فيما توجت الأوروغواي في أول نسختين تقريباً من تاريخها عامي 1930 و1950.

وفي قائمة الأبطال أيضاً، يظهر منتخب إنجلترا الذي حقق لقبه الوحيد عام 1966، ومنتخب إسبانيا الذي دخل نادي الأبطال للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن في نسخة جنوب أفريقيا 2010.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، تتطلع منتخبات عديدة لكسر احتكار الكبار وإضافة اسم جديد إلى قائمة الأبطال التاريخيين، إلا أن الواقع يؤكد أن الوصول إلى منصة التتويج يبقى المهمة الأصعب في كرة القدم العالمية.

الأبطال التاريخيون لكأس العالم

1. البرازيل: 5 ألقاب.

2. ألمانيا: 4 ألقاب.

3. إيطاليا: 4 ألقاب.

4. الأرجنتين: 3 ألقاب.

5. فرنسا: لقبان.

6. الأوروغواي: لقبان.

7. إنجلترا: لقب واحد.

8. إسبانيا: لقب واحد.