الحكم الصومالي عمر عرتن: لست محبطاً وسأحكم في كأس العالم 2030

عاد الحكم الصومالي عمر عرتن بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، إلى مقديشو وسط استقبال حافل وتعهد بالمشاركة في البطولة القادمة عام 2030.

وقال عرتن لأكثر من مئة من المشجعين والصحافيين في مطار مقديشو الرئيسي "سأكون حاضراً في كأس العالم القادمة، وسأواصل رفع اسم الصومال عالياً، رغم ما حدث لي، فأنا لست محبطاً"، وكان عرتن قد منع من دخول الولايات المتحدة بعد وصوله إلى مطار ميامي السبت الماضي، وبررت وزارة الخارجية الأميركية المنع قائلة: " الحكم "مرتبط بأعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية"، ما يجعله "غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة".

أثار رفض دخول عرتن الاراضي الأميركية وحرمانه من أن يصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في نهائيات كأس العالم غضباً عارماً في بلاده.

وكان عرتن اختير في 2025 حكماً للعام في فئة الرجال من قبل الاتحاد الأفريقي (كاف).