ريال مدريد يعلن تقدمه بعرض رسمي لضم ألفاريز مقابل 150 مليون يورو

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، أنه قدم عرضاً بقيمة 150 مليون يورو إلى نادي أتلتيكو مدريد للحصول على الحقوق الاتحادية للاعب جوليان ألفاريز.

وقال النادي في بيان له عبر منصة إكس: "إنه بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم، قد قدم عرضاً بقيمة 150 مليون يورو إلى نادي أتلتيكو مدريد للحصول على الحقوق الاتحادية للاعب جوليان ألفاريز".

وتابع: "بعد دراسة العرض وتقييمه، أعرب نادي أتلتيكو مدريد عن شكره للعرض المقدم، والذي تم في إطار العلاقات الجيدة القائمة بين الناديين، ولكنه رفض العرض مشيراً إلى الشرط الجزائي الخاص باللاعب".