المكسيك تعلق الدراسة والعمل عن بُعد في يوم افتتاح كأس العالم

أصدرت رئيسة المكسيك كلوديا شينبوم، مرسوماً يقضي بأن يعمل الموظفون الاتحاديون في العاصمة من منازلهم يوم 11 يونيو، إلى جانب تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لتخفيف الازدحام المروري خلال افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويهدف المرسوم إلى تحسين حركة المرور في المدن والسلامة على الطرق، إذ تستضيف مكسيكو سيتي المباراة الافتتاحية لكأس العالم والفعاليات المصاحبة لها يوم 11 يونيو.

ومن المتوقع أن تجذب فعاليات الافتتاح عدداً كبيراً من الزوار.

ويجب على الوكالات الاتحادية تنفيذ خطط العمل عن بُعد للموظفين المقيمين في مدينة مكسيكو سيتي، مع استثناءات للخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والأمن والبنية التحتية الحيوية وعمليات كأس العالم.

وبموجب المرسوم، ستغلق المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعة، سواء العامة أو الخاصة، أبوابها طوال اليوم.

وحثت الحكومة الشركات الخاصة على اعتماد ترتيبات مماثلة للعمل عن بُعد.