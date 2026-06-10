10 مشكلات تنظيمية تسبق صافرة انطلاق مونديال 2026

شهدت الأيام التي تسبق انطلاق كأس العالم 2026 مجموعة من الأزمات والمواقف المتلاحقة، التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي، بعدما ظهرت مشكلات تنظيمية ولوجستية طالت عدداً من المنتخبات المشاركة في البطولة، إلى جانب بعثات فنية وإدارية وحكام، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى الجاهزية الكاملة لاستضافة حدث بحجم المونديال.. «الإمارات اليوم» تستعرض 10 وقائع مثيرة للجدل على النحو التالي: