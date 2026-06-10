مولر يرحب بعودة نوير لحراسة مرمى ألمانيا

أبدى نجم المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، توماس مولر، ترحيبه بعودة حارس المرمى المخضرم، مانويل نوير، إلى قائمة منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم 2026، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن مدرب الفريق، يوليان ناغلسمان، كان بإمكانه توضيح الأمر بشكل أفضل.

وقال مولر في مقابلة مع موقع «ران» الإخباري: «احتدم النقاش بطبيعة الحال، لأن طريقة التواصل كانت مثيرة للجدل».

وتوج مولر ونوير معاً بكأس العالم في البرازيل مع المنتخب الألماني عام 2014، وكانا زميلين لفترة طويلة في فريق بايرن ميونيخ الألماني، قبل انتقال مولر إلى فانكوفر وايتكابس الكندي العام الماضي.