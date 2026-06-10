طاقم تحكيم برازيلي يقود مباراة افتتاح المونديال

سيتولى الحكم البرازيلي، ويلتون ‌سامبايو، ​إدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب إفريقيا، إذ سيقود طاقماً برازيلياً من ثلاثة حكام، بالمباراة ⁠التي ستقام في مكسيكو سيتي.

وسيكون مواطناه، برونو بيريز وبرونو بوشيليا، مساعدين له في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى التي تقام على استاد أزتيكا، غداً، وأدار سامبايو مباريات في كأس ‌العالم 2022 في قطر، ‌كما كان ضمن فريق ‌حكام تقنية الفيديو عندما تم إدخالها ​للمرة الأولى ‌ب​كأس العالم 2018 في ⁠روسيا، وحقق الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) رقماً قياسياً في عدد الحكام، 52 ​حكماً ⁠للساحة ⁠و88 مساعداً، للبطولة الموسعة التي تضم 48 منتخباً.