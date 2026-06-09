انطلاق احتفالات العد التنازلي لمونديال 2026 في 3 مدن مضيفة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، عن إضافة مجموعة جديدة من الفنانين المشاركين في سلسلة حفلات العد التنازلي لكأس العالم 2026، التي تقام للمرة الأولى بشكل متزامن في مدن تورونتو الكندية، ومكسيكو سيتي المكسيكية، ولوس أنجلوس الأمريكية يوم 10 يونيو الجاري، إيذاناً ببدء الاحتفالات الخاصة بالبطولة.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، من 11 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وتشهد حفلة تورونتو مشاركة فرقة "ذا بيتشيز" إلى جانب الفنانين الذين سبق الإعلان عنهم.

وفي مكسيكو سيتي، ينضم المايسترو أندريا بوتشيلي إلى قائمة الفنانين المشاركين. أما في لوس أنجلوس، فقد أضيفت كل من آفا ماكس وBIA إلى البرنامج الفني، إلى جانب الفنانين الذين تم الإعلان عنهم سابقاً.

وتقام الحفلات بالتعاون مع مؤسسة "غرامي"، بمشاركة عدد من الفنانين العالميين المدرجين ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026، إلى جانب عروض مفاجئة وفقرات مباشرة تربط بين المدن الثلاث المضيفة.

وأوضح "فيفا" أن الجماهير يمكنها حجز تذاكر الحفلات في المدن الثلاث مع تزايد الترقب لانطلاق البطولة، فيما سيتم بث الفعاليات مباشرة عبر القنوات الرقمية ومنصات البث التابعة للاتحاد الدولي.