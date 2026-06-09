20 لاعباً في كأس العالم بقيمة سوقية تتخطى 2.5 مليار دولار

تشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة نخبة من أغلى نجوم كرة القدم، في نسخة استثنائية ليس على صعيد عدد المنتخبات المشاركة والدول المستضيفة فحسب، بل على صعيد الأرقام الفلكية التي تسجلها قوائم اللاعبين، من ضمنها 20 نجماً تصدروا القائمة بقيمة سوقية تخطت حاجز 2.5 مليار دولار.

وكشف موقع «ترانسفير ماركت» عن سيطرة واضحة للاعبين الشبان في قائمة الأعلى قيمة سوقية، بفضل مستوياتهم الفنية واعمارهم الصغيرة وعقودهم الطويلة الأمد مع انديتهم، في قائمة يتصدرها كل من الإسباني لامين يامال لاعب نادي برشلونة، والنرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي بقيمة سوقية يصل إجماليها إلى 200 مليون دولار لكل منهما.



وتالياً قائمة أغلى 20 لاعبين قيمة سوقية في كاس العالم 2026:

1ـ لامين يامال (إسبانيا): 200 مليون دولار

2ـ إرلينغ هالاند (النرويج): 200 مليون دولار

3ـ كيليان مبابي (فرنسا): 180 مليون دولار

4ـ مايكل أوليسيه (فرنسا): 150 مليون دولار

5ـ بيدري (إسبانيا): 150 مليون دولار

6ـ جواو نيفيز (البرتغال): 140 مليون دولار

7ـ فينيسيوس جونيور (البرازيل): 140 مليون دولار

8ـ فيتينا (البرتغال): 140 مليون دولار

9ـ جود بيلينغهام (إنجلترا): 130 مليون دولار

10ـ ديزيريه دوي (فرنسا): 120 مليون دولار

11ـ ديكلان رايس (إنجلترا): 120 مليون دولار

12ـ بوكايا ساكا (إنجلترا): 110 مليون دولار

13ـ مويسيس كايسيدو (الإكوادور): 100 مليون دولار

14ـ ويليام صليبا (فرنسا): 100 مليون دولار

15ـ جمال موسيلا (ألمانيا): 100 مليون دولار

16ـ فلوريان فيرتز (ألمانيا): 100 مليون دولار

17ـ جوليان ألفاريز (الأرجنتين): 100 مليون دولار

18ـ عثمان ديمبلي (فرنسا): 100 مليون دولار

19ـ فيديريكو فالفيردي (الأوروغواي): 90 مليون دولار

20ـ مورغان روجرز (إنجلترا):90 مليون دولار