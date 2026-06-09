طيران الإمارات وريال مدريد يمددان شراكتهما التاريخية حتى 2031

أعلنت طيران الإمارات تجديد شراكتها الإستراتيجية مع نادي ريال مدريد حتى عام 2031، لتسجل بذلك محطة تاريخية كأطول اتفاقية رعاية قمصان في تاريخ الدوري الإسباني.

وتتوسع هذه الاتفاقية الجديدة لتشمل رعاية فريقي الرجال والسيدات لكرة القدم، إضافة إلى رعاية فرق الفئات السنية التابعة للنادي دعماً لتطوير المواهب الشابة، وتتجاوز ذلك نحو عالم كرة السلة عبر اتفاقية متعددة السنوات تصبح بموجبها الناقلة الراعي الرئيسي الرسمي لنادي ريال مدريد لكرة السلة حتى عام 2031.

وتواصل طيران الإمارات من خلال هذه الشراكة دورها كراعٍ رئيسي وناقل جوي رسمي، مع ضمان استمرار ظهور علامتها التجارية على قمصان المباريات وملابس التدريب وأزياء الأجهزة الفنية والإدارية في البطولات الرئيسية، كالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وأكد النائب التنفيذي للرئيس للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات بطرس بطرس، أن الناقلة تتمتع بتاريخ حافل في دعم كرة القدم وتعزيز التواصل مع ملايين المشجعين حول العالم، موضحاً أن الشراكة مع ريال مدريد تجسد هذا الالتزام عبر إتاحة تجارب استثنائية تلهم الجيل المقبل من اللاعبين والمشجعين.

وقال إن حضور طيران الإمارات في إسبانيا شهد نمواً متواصلاً مع تطور هذه العلاقة، حيث توسعت عملياتها منذ إطلاق أولى رحلاتها إلى مدريد عام 2010 لتشمل تشغيل خمس رحلات يومية إلى مدريد وبرشلونة، بما يعكس الالتزام طويل الأمد بهذا السوق. وسلط رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الضوء من جانبه على أهمية هذه الشراكة، مشيراً إلى أنها تجسد عمق العلاقة المتميزة القائمة على الثقة المتبادلة والطموح المشترك، وأكد التطلع إلى مواصلة هذه المسيرة واستكشاف آفاق جديدة تعزز هذا التعاون الراسخ في السنوات المقبلة بعد التعاون معاً خلال واحدة من أكثر المراحل نجاحاً وإنجازاً في تاريخ النادي.

تتضمن الاتفاقية الجديدة تعزيز الحضور الواسع للعلامة التجارية لطيران الإمارات في مختلف مرافق ملعب سانتياغو برنابيو، وتوفير إمكانية الوصول إلى مرافق التدريب التابعة للنادي، وإضافة صالة حصرية لطيران الإمارات داخل الملعب.

وتأتي هذه الخطوات امتداداً لشراكة وطيدة بدأت عام 2011، وتعززت في عام 2013 عندما أصبحت الناقلة الراعي الرئيسي لقمصان النادي، وجسدت طيران الإمارات هذا الدعم عبر السنوات بتصاميم خاصة على طائراتها من طراز إيرباص A380 حملت صور نجوم الفريق، وطلاء كامل لطائرة بوينج 777 المخصصة لرحلات النادي خلال كأس السوبر الإسباني، إلى جانب تقديم تجارب حصرية للمشجعين شملت لقاءات مع اللاعبين، وفعاليات أيام المباريات، ومسابقات لحضور المواجهات.

ويتجسد التزام طيران الإمارات بدعم كرة القدم في شبكة واسعة من الشراكات طويلة الأمد مع أعرق أندية اللعبة عالمياً، حيث يظهر شعارها على قمصان أندية أرسنال، وإيه سي ميلان، وبنفيكا، وأولمبيك ليون، وتعد شريكاً بلاتينياً لنادي بايرن ميونيخ الألماني، كما تمتلك حقوق تسمية ورعاية كأس الاتحاد الإنجليزي منذ نحو عقد، وتواصل دعم دوري المحترفين الإماراتي بأنديته الأربعة عشر.

وتمتلك الناقلة محفظة الرعايات الأكبر بين شركات الطيران عالمياً، لتمتد إلى أبرز الرياضات شعبية مثل التنس، والرجبي، وكرة السلة، والإبحار الشراعي، وسباقات الدراجات الهوائية، والجولف، وسباقات الخيل، والكريكيت، وكرة القدم الأسترالية.

وتسخر طيران الإمارات قوة الرياضة لإحداث أثر إيجابي في المجتمعات حول العالم، حيث أطلقت الناقلة في عام 2025 مبادرة سلسلة "طيران الإمارات سيغنتشر"، والتي شملت مزاداً خيرياً لمجموعة حصرية من قمصان كرة القدم الموقعة من لاعبي أندية عالمية أبرزها ريال مدريد، وإيه سي ميلان، وأرسنال، وبنفيكا، وبايرن ميونيخ، وخصصت كامل عائدات هذه المبادرة لصالح مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، الذراع الإنسانية غير الربحية للناقلة، ولصالح المؤسسات الخيرية التي تدعمها الأندية المشاركة.