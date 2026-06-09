قفزة تاريخية في رواتب حكام المونديال قبل نسخة 2026

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع المكافآت المالية الخاصة بحكام كأس العالم 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز جودة التحكيم في البطولة المرتقبة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ذا تايمز، فإن العوائد المالية المقررة لقضاة الملاعب ستشهد زيادة كبيرة مقارنة ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث من المتوقع أن تتضاعف تقريبًا، ما يعكس توجه الاتحاد الدولي نحو تحسين الحوافز المادية في أكبر حدث كروي عالمي.

وأفاد الصحفي مارتن زيغلر أن القيمة الأساسية التي سيحصل عليها كل حكم قد تصل إلى نحو 100 ألف دولار مقابل المشاركة في إدارة مباريات البطولة، وهو رقم يعكس تطورًا لافتًا في هيكل المكافآت مقارنة بالنسخ السابقة.

كما أوضح التقرير أن بعض الحكام البارزين، مثل الإنجليزيين مايكل أوليفر وأنتوني تايلور، قد تتجاوز إجمالي مداخيلهم خلال فترة البطولة حاجز 325 ألف دولار، في حال استمرارهم ضمن الطواقم التي تدير المباريات حتى المراحل المتقدمة.

ويأتي هذا الارتفاع في الأجور ضمن مساعي الفيفا لتوفير بيئة أكثر استقرارًا للحكام، تمكّنهم من التركيز الكامل داخل الملعب وتقليل الضغوط المرتبطة بإدارة مباريات بطولة ستشهد مشاركة موسعة لأول مرة في تاريخها بمشاركة 48 منتخبًا.

كما أشار التقرير إلى أن هناك حوافز إضافية مخصصة للحكام الذين يتم اختيارهم لإدارة مباريات الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى النهائي، ما يضيف بعدًا تنافسيًا إضافيًا بين الطواقم التحكيمية من أجل قيادة المواجهات الكبرى في البطولة.