قلق في المغرب بعد إصابة الزلزولي ​ومزراوي

يشعر منتخب ​المغرب بالقلق إزاء إصابة اللاعبين الأساسيين، عبدالصمد الزلزولي ​ونصير مزراوي، اللذين قد يغيبان عن مباراة الفريق الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام البرازيل، الأحد المقبل، وخرج اللاعبان مبكراً خلال التعادل 1-1 مع النرويج، أول من أمس، في آخر مباراة ودية للفريق قبل انطلاق البطولة في وقت لاحق هذا الأسبوع في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وغادر الزلزولي الملعب ‌بين الشوطين بعد تعرضه لإصابة في ساقه، في حين اضطر مزراوي للخروج في الدقيقة 29 ‌إثر مشكلة في الكتف، بعد التحام قوي ‌خلال مباراة صعبة باغت فيها المغرب ‌منافسه بهدف مبكر، لكن ‌النرويج أدركت التعادل قبل 15 دقيقة من النهاية، وقال المدرب محمد ​وهبي للصحافيين: «خرج لاعبان بسبب الإصابة، ونحن ننتظر لنرى مدى خطورة إصابتهما، أنا قلق للغاية بشأن ذلك».