«الرقصة الأخيرة» تغري رونالدو لكتابة التاريخ في كأس العالم

يواصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، كتابة فصول جديدة في مسيرته الأسطورية، رغم تقدمه في العُمر، حيث يضع نصب عينيه هدفين كبيرين خلال المرحلة المقبلة: المشاركة في كأس العالم 2026، والوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرته الاحترافية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

ويُعد مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فرصة ذهبية لرونالدو من أجل تعزيز إرثه الدولي، حيث يسعى لقيادة منتخب البرتغال إلى إنجاز جديد، وربما المنافسة في اللقب العالمي الذي ظل بعيداً عنه رغم مسيرته الحافلة، ومن المتوقع أن يكون وجوده بالبطولة، في حال مشاركته، تاريخياً، إذ سيصبح من بين أكبر اللاعبين سناً الذين شاركوا في كأس العالم.

على صعيد الأندية، يواصل رونالدو تألقه مع النصر، حيث يقدم موسماً قوياً على مستوى الأرقام والأداء، فقد أثبت قدرته على الحفاظ على لياقته البدنية العالية وحسه التهديفي الحاد، مسجلاً عدداً كبيراً من الأهداف في مختلف البطولات المحلية والقارية، ليؤكد أنه لايزال أحد أبرز المهاجمين في العالم رغم تجاوزه حاجز الـ40 من عمره.

أما عن حلم الوصول إلى 1000 هدف، فيُعد أحد أبرز التحديات الشخصية التي يسعى رونالدو لتحقيقها قبل اعتزاله، وبالنظر إلى معدله التهديفي الحالي واستمراريته، يبدو هذا الهدف صعباً لكنه ليس مستحيلاً، خاصة في ظل التزامه الكبير بالحفاظ على مستواه البدني والفني.

ويعد الجيل الحالي لمنتخب البرتغال هو الأمثل بالنسبة لرونالدو من أجل تحقيق حلم الذهاب بعيداً في المونديال، صحيح أن أغلب هؤلاء اللاعبين شاركوا في مونديال 2022 من دون إنجاز يُذكر، لكن الفارق أن أغلب من شارك تألق منذ ذلك الحين سواء مع الأندية أو المنتخب، مثل برونو فيرنانديز، وفيتينا وجواو نيفيز، وبالتالي فإن عنصر الخبرة قد يرجح كفة البرتغال، ويساعد رونالدو على تحقيق هدفه.