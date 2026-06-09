مدرب الأردن: حققنا الفائدة رغم الخسارة من كولومبيا

قال مدرب منتخب الأردن، ​جمال سلامي، إن ‌فريقه ​حقق الفائدة الفنية المرجوة من مواجهة كولومبيا الودية، رغم الخسارة 2-صفر في وقت مبكر، أول من أمس، في سان دييغو بالولايات المتحدة، وأبدى ارتياحه لعدم حدوث إصابات ⁠خلال المباراة.

وجاءت المباراة الودية كتجربة أخيرة قبل دخول أجواء المنافسات الرسمية في كأس العالم 2026.

وأضاف سلامي، في تصريحات ‌صحافية عقب المباراة، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، أن الفريق واجه منتخباً مميزاً واستفاد ‌من التجربة لاختبار العديد من الجوانب خلال ‌اللقاء.