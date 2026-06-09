الدنماركي إريكسن سيخرج «قريباً» من المستشفى

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، أمس، أن لاعب خط الوسط، كريستيان إريكسن، الذي خضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، منذ سقوطه خلال مباراة في عام 2021، وسقط مجدداً على أرض الملعب، أول من أمس، «بصحة جيدة»، ومن المتوقع خروجه من المستشفى «قريباً». ونُقل عن طبيب الفريق، مورتن بوسن، في بيان صادر عن الاتحاد المحلي للعبة، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «تحدثت مع كريستيان، وهو بصحة جيدة، إنه مع عائلته ومعنوياته عالية، ونتوقع أن يُسمح له بالمغادرة والعودة إلى منزله قريباً».

ولم تُنشر أي معلومات حول طبيعة سقوط اللاعب أو تأثير ما حصل في مسيرته الكروية.