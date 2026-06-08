صدمة قبل المونديال.. إلغاء مباراة الدنمارك وأوكرانيا بعد سقوط إيركسن مغشياً عليه (فيديو)

عاش عشاق كرة القدم دقائق عصيبة، بعد سقوط النجم الدنماركي المخضرم كريستيان إيركسن على أرضية الملعب خلال المباراة الودية الدولية التي جمعت منتخب بلاده الدنمارك أمام أوكرانيا، الأحد، ضمن التحضيرات الأخيرة لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 64 من زمن الشوط الثاني، وبينما كانت الدنمارك متقدمة بنتيجة 2-1، سادت حالة من الذهول والترقب في أرجاء الملعب بعد سقوط إيركسن بشكل مفاجئ إثر شعوره بوعكة صحية طارئة.

the moment christian erikson felt something on his chest 💔 pic.twitter.com/uwKLqk4jwO — leroy 🥷 (@Leroyszn7) June 7, 2026

وعلى الفور، تدخل الطاقم الطبي بكفاءة وسرعة فائقة للتعامل مع الحالة وتقديم الإسعافات الأولية للاعب على أرضية الميدان، وسط مساندة وتأثر كبير من زملائه في الفريق واللاعبين الأوكرانيين.

وعقب تشاور سريع بين الأجهزة الفنية والحكم، تقرر رسمياً إلغاء المباراة وعدم استكمال الدقائق المتبقية من اللقاء.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان المشهد الدرامي الشهير الذي شهده العالم قبل خمس سنوات في يورو 2020 (والذي أقيم عام 2021)، عندما تعرض إيركسن لنوبة قلبية سقط على إثرها أرضاً في مباراة فنلندا وتم إنقاذه بأعجوبة، ليعود بعدها إلى الملاعب مجهزاً بجهاز تنظيم ضربات القلب (ICD)، مواصلاً مسيرته الملهمة في الملاعب الأوروبية والدولية.