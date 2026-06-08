إصابة 9 أشخاص في هجوم مسلح قرب مقر إقامة منتخب إنجلترا

ذكرت تقارير صحافية، أن 9 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار قرب مقر إقامة منتخب إنجلترا، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

وقالت صحيفة ذا أثليتيك: "تلقت الشرطة بلاغاً عن حادثة وقعت في شارع تروست، على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من مقرّ التدريب، وفندق الفريق الذي سيُقيم فيه المنتخب الإنجليزي خلال البطولة، وذلك حوالي الساعة الرابعة فجر السبت".

وأضافت: "أكد قائد شرطة مدينة كانساس سيتي، جيك بيتشينا، أنه تم إرسال عناصر الشرطة بعد سماع دوي إطلاق نار، وعند وصولهم وجدوا حشداً كبيراً بتفرّق، وأصيبت ثلاث سيدات بالغات ونُقلن إلى المستشفى".

وتابعت: "اتضح لاحقاً أن تسعة بالغين نُقلوا إلى مستشفيات محلية مختلفة بإصابات غير خطيرة، وأنه لم يتمّ القبض على أيّ مشتبه بهم، لكنّ الشرطة تُواصل دورياتها في الموقع".

ويتواجد لاعبو المنتخب الإنجليزي وطاقمه حالياً في بالم بيتش بولاية فلوريدا، ويُكملون استعداداتهم لكأس العالم.