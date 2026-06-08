إصابتان تضربان "أسود الأطلس" قبل مواجهة البرازيل

أنهى المنتخب المغربي مشواره الإعدادي لنهائيات كأس العالم، بتعادل إيجابي مثير 1-1 أمام نظيره النرويجي، في المباراة الودية التي جمعت الطرفين، ضمن آخر استعدادات الفريقين إلى كأس العالم 2026.

سجل هدف اللقاء الأول لصالح المغرب نجم ريال مدريد براهيم دياز في الدقيقة 8.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب على نظيره النرويجي بهدف نظيف بتوقيع براهيم دياز ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم، وعادل النتيجة لمنتخب النرويج مارتن أوديغارد في الدقيقة 76.

وشهدت نهاية الشوط الأول قلقًا كبيرًا في صفوف المعسكر المغربي، بعد اضطرار لاعب ريال بيتيس الإسباني الزلزولي لمغادرة الملعب بسبب إصابة مقلقة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد أكثر من 15 دقيقة من إصابة نصير مزراوي الذي غادر الملعب هو الآخر.

ويواجه المنتخب المغربي البرازيل في مباراته الافتتاحية بكأس العالم يوم 14 يونيو الجاري، بينما يلتقي المنتخب النرويجي مع فرنسا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً العراق.