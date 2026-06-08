بعد استبعاده من المونديال.. نجم ريال مدريد يلتحق بجامعة هارفارد

استغل لاعب وسط ريال مدريد، الفرنسي إدواردو كامافينغا، فترة غيابه عن نهائيات كأس العالم 2026 بطريقة مختلفة، بعدما قرر استثمار الوقت في تطوير نفسه أكاديمياً، بالالتحاق بدورة متخصصة في الترفيه والإعلام والرياضة بكلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان كامافينغا (23 عاماً) قد غاب عن القائمة النهائية لمنتخب فرنسا المشاركة في المونديال، رغم امتلاكه خبرة دولية كبيرة، ومشاركته في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، حين دخل بديلاً وخسر منتخب بلاده اللقب بركلات الترجيح.

وفي الوقت الذي كان زملاؤه في المنتخب الفرنسي يستعدون لخوض البطولة العالمية، ظهر لاعب ريال مدريد داخل قاعات جامعة هارفارد، حيث نشر عبر حساباته الرسمية صوراً من مشاركته في البرنامج التدريبي، إلى جانب صورة لشهادة إتمام الدورة.

وكتب كامافينغا على حسابه في «إنستغرام» معلقاً على تجربته: «بضعة أيام من التعلّم والاستماع والنمو.. ممتن لهذه التجربة في كلية هارفارد للأعمال»، في منشور حظي بتفاعل واسع من نجوم كرة القدم، بينهم زميله في ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويملك كامافينغا 29 مباراة دولية مع منتخب فرنسا منذ ظهوره الأول عام 2020 تحت قيادة المدرب ديدييه ديشامب، وكانت آخر مشاركاته الدولية خلال المباراة الودية أمام كولومبيا في مارس الماضي.

وعلّق ديشامب على استبعاد لاعب ريال مدريد من قائمة كأس العالم قائلاً: «الموسم الذي خاضه، إضافة إلى الإصابات التي تعرض لها، والمنافسة القوية في مركزه، كانت عوامل مؤثرة في القرار. لا أشكك إطلاقاً في إمكاناته، وأتفهم شعوره بالإحباط».

ويُعد كامافينغا أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي في ريال مدريد، إذ توج مع النادي الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وخاض 43 مباراة خلال الموسم الماضي.

في المقابل، ضمت قائمة فرنسا للمونديال ثنائي ريال مدريد، كيليان مبابي وأوريلين تشواميني، اللذين يستعدان لقيادة «الديوك» في مشوار البطولة.