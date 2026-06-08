«وسمي الخالدية» يُتوَّج بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في السويد

تُوِّج الجواد «وسمي الخالدية» بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطة السويد، ثانية المحطات الأوروبية، ضمن أجندة النسخة الـ33 من سلسلة السباقات.

وأقيمت المنافسات، أول من أمس، على مضمار جارديت العشبي في مدينة استوكهولم، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد.

وشهدت الجولة السويدية مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، في السباق الذي أقيم لمسافة 1500 متر عشبي، ضمن فئة «ليستد» المخصصة للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، ليؤكد مكانته بوصفه أحد أبرز سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية.

ونجح الجواد «وسمي الخالدية»، المنحدر من نسل «غضنفر الخالدية × شذى الخالدية»، والعائد لمزرعة «بوليسكا إيه كي إف»، بإشراف المدرب جانوز كوزلوسكي، وقيادة الفارس بيرأنديرس جرابيرغ، في حسم اللقب بعد أداء مميز، أكد من خلاله حضوره القوي في سباقات الكأس الغالية، لاسيما أنه حل وصيفاً في نسخة العام الماضي.

وقدم البطل أداءً متوازناً طوال مجريات السباق، قبل أن يحسم المنافسة في مراحلها الأخيرة، قاطعاً مسافة السباق بزمن بلغ 1:38.06 دقيقة، ومتقدماً على الجواد «فريدي باي»، بطل نسختي 2023 و2024، المنحدر من نسل «تي إم فريد تكساس × فيا هيبوليت»، والعائد للمالك والمدرب جيرارد زوتليف، بقيادة الفارس لورينزو بوتزولو، فيما جاءت الفرس «فريدة بي»، بطلة نسخة 2025، المنحدرة من نسل «المرتجز × هانيا دي إيه»، والعائدة للمالك والمدرب بيتر ديكرز، بقيادة الفارس جيرمي مويسان، في المركز الثالث.

وبهذا الإنجاز، أضاف «وسمي الخالدية» اسمه إلى سجل أبطال محطة السويد، التي شهدت خلال السنوات الماضية تتويج عدد من أبرز الخيول العربية، من بينها «مهداف عذبة» بطل عام 2020، و«رسمي الخالدية» بطل عامي 2021 و2022، و«فريدي باي» بطل نسختي 2023 و2024، و«فريدة بي» بطلة نسخة 2025.

وشهدت المحطة السويدية حضوراً جماهيرياً لافتاً بلغ 30 ألف متفرج، إلى جانب تفاعل واسع مع السباق والفعاليات المصاحبة، في أجواء احتفالية مميزة تزامنت مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد، ما عزز من الحضور الجماهيري والإعلامي للحدث ورسخ مكانة الكأس الغالية، ضمن أبرز السباقات المخصصة للخيل العربية في أوروبا.

حضر السباق وتوج الفائزين ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، سعيد المهيري، في ختام منافسات اتسمت بالقوة والمشاركة النوعية لنخبة الخيول العربية من السويد وأوروبا.

من جانبه، أكد عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عارف العواني، أن محطة السويد، جسدت المكانة المرموقة التي تحظى بها الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، وما تشهده من مشاركة قوية لنخبة الخيول العربية وتفاعل جماهيري متزايد.

وقال: «نعتز بالمكتسبات الكبيرة التي تواصل سباقات الكأس الغالية تحقيقها في المضامير الأوروبية، وبما عكسته محطة السويد من حضور مميز ومنافسات قوية وتفاعل جماهيري لافت، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي تحظى بها الكأس لدى ملاك ومربي الخيل العربي في مختلف دول العالم».

وأضاف: «إقامة السباق على مضمار جارديت العشبي في استوكهولم بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد، تمثل محطة مهمة في مسيرة الكأس الغالية، وتعكس حرص اللجنة العليا المنظمة على ترسيخ الحضور العالمي للخيل العربي في أبرز المضامير والفعاليات الجماهيرية، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لخطط الارتقاء بسباقات الخيل العربية، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية».

• الجواد «وسمي الخالدية» قطع مسافة السباق، البالغة 1500 متر عشبي، في زمن بلغ 1:38.06 دقيقة.

• المحطة السويدية شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً بلغ 30 ألف متفرج.