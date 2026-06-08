صدمة لعشاق «التانغو».. العديد من لاعبي الأرجنتين غير جاهزين بنسبة 100%

قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليونيل سكالوني، إنه لا يريد إثارة القلق قبيل مباراة فريقه الافتتاحية بكأس العالم 2026.

وفي الوقت نفسه، اعترف سكالوني بأن «العديد من اللاعبين ليسوا جاهزين بنسبة 100%» للدفاع عن لقب المونديال.

وشاهد النجم المخضرم، ليونيل ميسي، فوز منتخب الأرجنتين 2-صفر على منتخب هندوراس ودياً، أول من أمس، في كوليدج ستيشن بولاية تكساس الأميركية، من مقاعد البدلاء.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي سيبلغ 39 عاماً قريباً، يعاني مؤخراً إصابة في عضلة الفخذ.

وقال سكالوني: «ليو يحرز تقدماً جيداً، وقد تدرب بالفعل بشكل جزئي مع الفريق، وهذا أمر ممتاز».

ويبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيشارك في المباراة الودية الأخيرة، منتصف الأسبوع، ضد المنتخب الأيسلندي من عدمه.

كما لم يشارك الحارس، إيميليانو مارتينيز، إلى جانب عدد من أعضاء المنتخب الفائز بكأس العالم 2022.

وكان مارتينيز تعرض لكسر في إصبعه قبل فوز فريقه أستون فيلا الإنجليزي على فرايبورغ الألماني، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي الشهر الماضي.

ومع ذلك تتوقع وسائل الإعلام الأرجنتينية أن يكون الحارس الأرجنتيني جاهزاً أيضاً لمباراة الفريق الافتتاحية بكأس العالم، في 16 يونيو الجاري، ضد منتخب الجزائر. ويشار إلى أن منتخب الأرجنتين يوجد في المجموعة الـ10 بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برفقة منتخبات النمسا والأردن والجزائر.