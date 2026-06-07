سبب عدم مشاركة محمد صلاح اساسياً أمام البرازيل.. حسام حسن يجيب

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مواجهة البرازيل الودية مثلت اختباراً قوياً للفراعنة قبل المشاركة في كأس العالم، مبدياً في الوقت ذاته رضاه عن المكاسب الفنية التي خرج بها الفريق من اللقاء.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، التي انتهت بفوز السامبا 2-1 إن المنتخب واجه منافساً قوياً ومميزاً في آخر تجاربه الودية قبل المونديال، لافتاً إلى أن اللاعب مصطفى زيكو يعد من أبرز المكاسب التي تحققت خلال المباراة، وأنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

وكشف حسام حسن أن محمد صلاح أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات الرسمية، موضحاً أن قائد المنتخب خضع لبرنامج تأهيلي بالتنسيق مع ناديه ليفربول قبل استكماله مع الجهاز الطبي للمنتخب.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أنه يبحث باستمرار عن أفضل العناصر القادرة على تدعيم صفوف المنتخب، مؤكداً أن اختياراته تتم وفق احتياجات الفريق وطبيعة كل مرحلة، مضيفاً أن هناك العديد من اللاعبين المميزين، لكنه يفضل دائماً ضم اللاعب الأنسب للمنتخب وللمباريات التي يخوضها.

وأشار إلى أن المنتخب يفتقد جهود الثنائي إسلام عيسى ومحمد حمدي بسبب الإصابة، معرباً عن أمله في عودتهما سريعاً للمشاركة مع الفريق.

وفيما يتعلق بحراسة المرمى، أشاد حسام حسن بمستوى مصطفى شوبير، مؤكداً أنه حارس متميز ويملك إمكانات كبيرة، وأن الجهاز الفني يعمل على بناء فريق قادر على خدمة مستقبل الكرة المصرية لسنوات طويلة.

وعن مشوار المنتخب في كأس العالم، وصف المدير الفني مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى بأنها مباراة صعبة للغاية، مؤكداً أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب المصري قوية وتحتاج إلى تركيز كبير من جميع اللاعبين.

كما أثنى على إمكانات اللاعب حمزة عبد الكريم، مؤكداً أنه لاعب جيد ويعمل الجهاز الفني على منحه المزيد من الخبرات والاحتكاك لاكتساب قوة المباريات الدولية.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالنتائج التي حققها المنتخب في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الفوز على السعودية وروسيا، إلى جانب التعادل مع إسبانيا، منح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية قبل خوض منافسات كأس العالم.